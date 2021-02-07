Виктор Павлик посвятил трогательную песню покойному сыну (видео)

Виктор Павлик почтил память своего покойного сына, который умер в августе прошлого года после продолжительной болезни. В Instagram-аккаунте певец опубликовал композицию, посвященную Павлу и показал его в детстве и юности.

"Мой ангел", – написал Виктор Павлик. Так он назвал и песню, музыку для которой написал сам.

В ролике есть редкие фото Павла Павлика в юном возрасте, когда он выступал на сцене со своим звездным папой, а также снимки из личного архива.

В 2018 году Павлу Павлику диагностировали саркому. С тех пор он перенес операцию, 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

Однако побороть тяжелую болезнь ему не удалось. В июне 2020 года сын Виктора Павлика рассказал в социальной сети, что прекращает лечение, чтобы восстановить силы, но надеется на лучшее. В начале августа 2020 года он умер.

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Совсем недавно стало известно, что Виктор Павлик снова готовится стать отцом. Его молодая жена Екатерина Репяхова беременна первенцем. Некоторое время супруги скрывали эту новость от публики, но в январе супруга артиста все же показала округлый живот.

Смотрите откровенное интервью Виктора Павлика для "Кофе с перцем":

Напомним, что ранее Виктор Павлик обнародовал песню, слова для которой написал его сын.