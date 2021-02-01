Виктор Павлик признался, за чей счет они с молодой супругой сейчас живут

Пандемия COVID-19 стала причиной кризиса во многих сферах жизни и бизнеса. Пострадали и музыканты, отмена концертов для которых стала критическим моментом и вызвала финансовые трудности. Так же и у Виктора Павлика, для которого 2020-й выдался не просто тяжелым, а трагическим.

Кроме отмены множества концертов и безденежья, Виктор потерял младшего сына Павла – музыканту помогали молитвы и его молодая супруга, которая нашла выход из финансового кризиса. Девушка активно развивает свой блог.

"Я в своей жизни больше ничего не умею делать и ничего не делаю – никакой недвижимости, заводиков, магазинов, ресторанов, кроме как концертировать. Ну а концертов нет. Поэтому, грубо говоря, без работы. Слава Богу, что Катя развивается как блогер, набирает хорошо обороты. И это приносит какую-то копейку, за которую мы можем сейчас себе позволить жить", – признается Павлик.

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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, молодая жена Павлика рассказала о финансовых проблемах пары.