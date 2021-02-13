Винник забыл свою песню, а Данилко пообещал раздеться: как прошел четвертый эфир шоу "Маска"

В субботу, 13 февраля, вышел четвертый выпуск шоу "Маска" на телеканале "Украина", который ранее покинула Алена Шоптенко. О главных сюрпризах нового эпизода узнайте далее в материале.
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Напомним, что звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменских, Олег Винник и Андрей Данилко, а ведущим проекта – Владимир Остапчук.
Первым в четвертый вечер шоу "Маска" на телеканале "Украина" выступил Буряк. В нем Андрей Данилко увидел Валерия Харчишина из группы "Друга ріка". Но вообще этот персонаж буквально свел с ума звездных детективов, которые не могут понять, кто скрывается в этом костюме.
Исполнить песню Олега Винника в новом эфире решил Мольфар. Забавно, что собственный хит звездный детектив сперва не узнал.
Изысканная Пава очаровала своим голосом и страстью на сцене. Звездные детективы уверены, что за этой маской скрывается телеведущая и певица Алена Винницкая.
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Первую четверку этого выпуска закрыл Лев. Андрей Данилко и DZIDZIO все еще уверены, что под этой маской скрывается Александр Пономарев.
Далее следовало первое голосование, которое определило первого номинанта на разоблачение в четвертом выпуске шоу "Маска". Эта участь выпала Паве.
Циклоп вновь запутал звездных детективов, которые не могут определиться – в милом костюме Мишель Андраде или Jerry Hеil.
Мужчина или женщина прячется в костюме Бабки? Над этим вопросом детективы шоу "Маска" думают уже не первую неделю.
Носорог подарил зрителям четвертого эфира по-настоящему яркое выступление, но никто так и не понял, какая знаменитость прячется в этом костюме.
Началось второе голосование, которое определило еще одного номинанта и главного конкурента Павы на вылет. Им оказался Носорог. В третьем этапе судьбу этих двух персонажей решают только зрители. Узнайте, кто снял маску и покинул проект в четвертом эфире.
Напомним, что ранее мы рассказывали, как прошел третий выпуск шоу "Маска".