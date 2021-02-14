Виталий Борисюк спел для Ольги Сумской на "Голосі країни 11": видео

На шоу "Голос країни 11" пришел известный украинский актер Виталий Борисюк. Это стало сюрпризом не только для судей, но и для всех зрителей проекта.

Виталий признался, что прийти на шоу его вдохновила его супруга, знаменитая актриса Ольга Сумская.

"Меня знают больше как актера театра и кино, а "Голос країни" – это для меня авантюра. Моя волшебная супруга подбила меня на это путешествие", – делится Виталий.

Реклама

Из всех тренеров к Виталию повернулся только Олег Винник.

"В одном из интервью я как-то пошутил, что мы споем с Винником в дуэте black and white – беленький и черненький", – улыбается Борисюк.

Ранее мы рассказывали, как прошел третий выпуск шоу "Голос країни 11". Мы также сообщали, что на "Голосі країни 11" выступила внучка Виктора Ющенко.