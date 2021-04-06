Вкусно, как в детстве: 5 самых любимых десертов

Продолжаем знакомить, а кому-то и немного напоминать о десертах из детства. Ведь иногда хочется приготовить что-то из прошлого, вспомнить вкус маминой выпечки. И да, мы не ностальгируем, мы предлагаем вам приготовить действительно достойные сладости. Например, шоколадное пирожное "Микадо", сочники и овсяное печенье, которое дома получается особенным.
Любите выпекать? Тогда принимайте участие в нашем конкурсе на лучший рецепт и выигрывайте призы.
Пирожные "Микадо"
Ингредиенты
- 1 шт. – крупное яйцо
- 100 г – сливочного масла
- 100 г – сахара
- 150 г – сметаны
- 1 ч. л. – соды
- 450-500 г – муки
- 1,5 банки – вареной сгущенки
- 300 г – сливочного масла
- 4 ст. л. – какао
Способ приготовления
- Взбить яйцо, сахар и мягкое сливочное масло. К сметане добавить соду, перемешать, добавить в основную массу и еще раз взбить.
- Добавить муку. Должно получиться мягкое тесто.
- Тесто разделить на 10 частей, каждую раскатать в тонкий пласт.
- Выпекать при температуре 180 градусов до золотистого цвета.
- Для крема взбить мягкое масло, по ложке добавить вареную сгущенку, каждый раз взбивая. Добавить какао.
- Смазать каждый корж кремом, сверху украсить тертым шоколадом, поставить в холодильник пропитываться.
Творожные колечки
Ингредиенты
- 125 мл – воды
- 125 мл – молока
- 5 шт. – яиц
- 100 г – масла сливочного
- 150 г – муки
- соль, сахар – щепотка
Для крема
- 180 г – творога
- 200 г – маскарпоне
- 50-80 г – масла сливочного
- 100 г – сахарной пудры
Способ приготовления
- Налить в сотейник молоко и воду, добавить масло. Довести до кипения.
- После того, как смесь закипела, добавить муку и готовим 2 минуты.
- Добавить в тесто по одному яйцу и перемешивать. Тесто должно получиться не слишком густым и не жидким.
- Переложить тесто в кондитерский мешок и сформировать кольца.
- Выпекать на пергаменте при 180 градусах 20 минут, потом снизить температуру до 160 градусов и выпекать 20 минут.
- Для крема смешать маскарпоне, пудру, творог, масло. Хорошо взбить.
- Разрезать кольца пополам и наполнить кремом. Украсить сахарной пудрой.
Читайте также: Как "приручить" сливочное масло — 6 частых ошибок
Хворост на кефире
Ингредиенты
- 300 мл – кефир
- 1 ч. л. – сода
- 2 шт. – яйца
- 3 ст. л. – сахар
- 1 пачка – ванильный сахар
- соль – щепотка
- 3 ст. – мука
- пудра
- растительное масло без запаха для жарки
Способ приготовления
- В кефир добавить соду и перемешать. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью.
- Добавить кефир с содой. Всыпать просеянную муку и замесить тесто. Тесто должно немного липнуть к рукам.
- Выложить тесто на присыпанный мукой стол и раскатать в пласт толщиной примерно 5 мм. Нарезать тесто ромбиками.
- В каждом ромбике сделать надрез в середине и вывернуть тесто.
- Жарить хворост в разогретом растительном масле до золотистой корочки.
- Выложить на тарелку с бумажными салфетками, чтобы впиталось лишнее масло. Присыпать пудрой.
Сочники с творогом
Ингредиенты
- Мука – 400 г
- Сахар – 110 г
- Сметана – 130 г
- Сливочное масло – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сода – 1/4 ч. л.
- Соль – щепотка
Для творожной начинки
⠀
- Творог – 360 г
- Сахар – 100 г
- Сметана – 40 г
- Мука – 20 г
- Манка – 20 г
- Белок – 1 шт.
- Ванильный сахар – по вкусу
Способ приготовления
⠀
- Масло комнатной температуры взбить в пышную массу вместе с сахаром. Добавить яйцо, сметану и снова взбить.
- Муку объединить с солью и содой. Добавить яично-масляную смесь и замесить тесто.
- Накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник.
- Для начинки творог (лучше брать в брикетах, его можно не протирать через сито) смешать с сахаром, ванильным сахаром, белком яйца, сметаной. Добавить муку и манку. Перемешать.
- Тесто раскатать в пласт толщиной 5 мм. Вырезать кружки диаметром 9-10 см.
- Выложить творог ближе к краю, сформировать сочники. Скрепить края.
- Выложить на противень, смазать желтком, выпекать при температуре 200 градусов, 20-25 минут.
Читайте также: Хотите идеальных сырников? Запоминайте лайфхаки от известных украинских кулинаров
Овсяное печенье
Ингредиенты
- 150 г – сливочного масла 82%
- 170 г – тростникового сахара
- 30 г – меда
- 2 шт. – яйца
- 210 г – муки
- 150 г – овсяных хлопьев
- 5 г – разрыхлителя
- 250 г – изюм
- сода, соль – щепотка
- корица, имбирь – по вкусу
Способ приготовления
- Размягченное масло взбить с сахаром и медом. Добавить яйца, не переставая взбивать.
- Добавить муку, смешанную с разрыхлителем и специями, хлопья и соль. Быстро объединить. Добавить изюм, предварительно замоченный в горячей воде.
- Тесто убрать в холодильник на 30 минут.
- Сформировать печенье, выложить на противень, смазанный сливочным маслом.
- Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать 15-20 минут.
Здесь найдете еще 5 рецептов любимых десертов из детства.