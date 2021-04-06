Вкусно, как в детстве: 5 самых любимых десертов

Счастье – это еще и когда дома пахнет вкусной выпечкой

Продолжаем знакомить, а кому-то и немного напоминать о десертах из детства. Ведь иногда хочется приготовить что-то из прошлого, вспомнить вкус маминой выпечки. И да, мы не ностальгируем, мы предлагаем вам приготовить действительно достойные сладости. Например, шоколадное пирожное "Микадо", сочники и овсяное печенье, которое дома получается особенным.

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Пирожные "Микадо"

Фото: instagram.com/kettikost/

Ингредиенты

1 шт. – крупное яйцо

100 г – сливочного масла

100 г – сахара

150 г – сметаны

1 ч. л. – соды

450-500 г – муки

1,5 банки – вареной сгущенки

300 г – сливочного масла

4 ст. л. – какао

Способ приготовления

Взбить яйцо, сахар и мягкое сливочное масло. К сметане добавить соду, перемешать, добавить в основную массу и еще раз взбить. Добавить муку. Должно получиться мягкое тесто. Тесто разделить на 10 частей, каждую раскатать в тонкий пласт. Выпекать при температуре 180 градусов до золотистого цвета. Для крема взбить мягкое масло, по ложке добавить вареную сгущенку, каждый раз взбивая. Добавить какао. Смазать каждый корж кремом, сверху украсить тертым шоколадом, поставить в холодильник пропитываться.

Творожные колечки

Фото: instagram.com/olga_kuzmina1707/

Ингредиенты

125 мл – воды

125 мл – молока

5 шт. – яиц

100 г – масла сливочного

150 г – муки

соль, сахар – щепотка

Для крема

180 г – творога

200 г – маскарпоне

50-80 г – масла сливочного

100 г – сахарной пудры

Способ приготовления

Налить в сотейник молоко и воду, добавить масло. Довести до кипения. После того, как смесь закипела, добавить муку и готовим 2 минуты. Добавить в тесто по одному яйцу и перемешивать. Тесто должно получиться не слишком густым и не жидким. Переложить тесто в кондитерский мешок и сформировать кольца. Выпекать на пергаменте при 180 градусах 20 минут, потом снизить температуру до 160 градусов и выпекать 20 минут. Для крема смешать маскарпоне, пудру, творог, масло. Хорошо взбить. Разрезать кольца пополам и наполнить кремом. Украсить сахарной пудрой.

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Хворост на кефире

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Фото: instagram.com/_tut_food_/

Ингредиенты

300 мл – кефир

1 ч. л. – сода

2 шт. – яйца

3 ст. л. – сахар

1 пачка – ванильный сахар

соль – щепотка

3 ст. – мука

пудра

растительное масло без запаха для жарки

Способ приготовления

В кефир добавить соду и перемешать. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавить кефир с содой. Всыпать просеянную муку и замесить тесто. Тесто должно немного липнуть к рукам. Выложить тесто на присыпанный мукой стол и раскатать в пласт толщиной примерно 5 мм. Нарезать тесто ромбиками. В каждом ромбике сделать надрез в середине и вывернуть тесто. Жарить хворост в разогретом растительном масле до золотистой корочки. Выложить на тарелку с бумажными салфетками, чтобы впиталось лишнее масло. Присыпать пудрой.

Сочники с творогом

Фото: instagram.com/kremlincakes/

Ингредиенты

Мука – 400 г

Сахар – 110 г

Сметана – 130 г

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Сода – 1/4 ч. л.

Соль – щепотка

Для творожной начинки

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Творог – 360 г

Сахар – 100 г

Сметана – 40 г

Мука – 20 г

Манка – 20 г

Белок – 1 шт.

Ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления

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Масло комнатной температуры взбить в пышную массу вместе с сахаром. Добавить яйцо, сметану и снова взбить. Муку объединить с солью и содой. Добавить яично-масляную смесь и замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник. Для начинки творог (лучше брать в брикетах, его можно не протирать через сито) смешать с сахаром, ванильным сахаром, белком яйца, сметаной. Добавить муку и манку. Перемешать. Тесто раскатать в пласт толщиной 5 мм. Вырезать кружки диаметром 9-10 см. Выложить творог ближе к краю, сформировать сочники. Скрепить края. Выложить на противень, смазать желтком, выпекать при температуре 200 градусов, 20-25 минут.

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Овсяное печенье

Фото: instagram.com/lena_lopati/

Ингредиенты

150 г – сливочного масла 82%

170 г – тростникового сахара

30 г – меда

2 шт. – яйца

210 г – муки

150 г – овсяных хлопьев

5 г – разрыхлителя

250 г – изюм

сода, соль – щепотка

корица, имбирь – по вкусу

Способ приготовления

Размягченное масло взбить с сахаром и медом. Добавить яйца, не переставая взбивать. Добавить муку, смешанную с разрыхлителем и специями, хлопья и соль. Быстро объединить. Добавить изюм, предварительно замоченный в горячей воде. Тесто убрать в холодильник на 30 минут. Сформировать печенье, выложить на противень, смазанный сливочным маслом. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать 15-20 минут.

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