Что можно приготовить с чаем матча – 3 рецепта оригинальных десертов

Во-первых, это красиво. Во-вторых, вкусно и необычно. Ярко-зеленый десерт стоит на столе, и прямо сейчас вы съедите его, запивая кофе. Счастье, да и только. Сладости с матча пришли к нам из Японии. Там к нему относятся с особым трепетом и называют нежно – маття. Это мощнейший антиоксидант, он тонизирует и успокаивает. И, что немало важно, как бы нейтрализует приторность, как часто бывает во многих десертах. Это еще прекрасный выбор и для тех, кто отказаться от сладкого не может, а за фигурой следит. Рецепты тирамису, песочного печенья "Мадлен" и блинного торта, исполненных во всевозможных оттенках зеленого – ниже.
Блинный торт с матча
Ингредиенты
- Пшеничная мука – 240 г
- Молоко – 650 мл
- Сахар – 90 г
- Сливочное масло – 50 г
- Яйца – 4 шт.
- Матча – 10 г
Для крема
- Сливки (35%) – 600 мл
- Сахар – 100 г
- Ваниль – по вкусу
Способ приготовления
- Смешать все сухие ингредиенты: просеянную муку и порошок матча, сахар. Вбить в смесь яйца.
- Тонкой струйкой влить молоко, замесить тесто.
- Масло растопить, добавить в тесто, перемешать.
- Перед тем, как начать жарить, тесто должно постоять 30 минут.
- Жарить тонкие блины, дать остыть.
- В холодные сливки добавить ваниль, сахар и взбивать не до устойчивых пиков. Крем охладить.
- Обрезать края блинов для красивой формы с помощью ножа и тарелки.
- Сформировать слоеный торт. Каждый корж (блин) обмазать кремом.
- Последний блин кремом не смазывать, а положить на него нетяжелый пресс (разделочную доску).
- Поставить торт в холодильник на 2 часа. Украсить матча.
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Печенье "Мадлен" с матча
Ингредиенты
- Сливочное масло 82,5% – 85 г
- Яйцо – 2 шт.
- Желток – 1 шт.
- Сахар – 70 г
- Ванильный экстракт – 1/2 ч. л.
- Мука – 90 г
- Матча порошок, разрыхлитель – по 2 ч. л.
- Соль – 1/4 ч. л.
- Формы для печенья "Мадлен"
Способ приготовления
- Масло растопить и остудить. Взбить яйца и желток до белого цвета.
- Частями всыпать сахар и продолжать взбивать до густой светлой массы, около 5 минут. Добавить ваниль.
- В другую миску просеять муку, матча, разрыхлитель и соль, перемешать. Всыпать сухие ингредиенты в яичную смесь и аккуратно перемешать лопаткой до объединения.
- В два приема ввести остывшее растопленное масло. Перемешивать лопаткой до объединения теста и масла.
- Переложить тесто в герметичный контейнер. Убрать в холодильник на ночь.
- Разогреть духовку до 180 градусов, форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой, лишнее стряхнуть.
- Тесто переложить в кондитерский мешок или использовать чайную ложку. Наполнить форму тестом на 3/4.
- Выпекать в течение 10 минут. Печенье должно подняться, верхушка будет пружинить.
- Остудить в форме, аккуратно перевернуть форму. Остудить, посыпать сахарной пудрой.
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Тирамису с матча
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт.
- Мед – 3 ст. л.
- Сахарная пудра – 2 ст. л.
- Маскарпоне – 250 г
- Соль – щепотка
Для прослойки
- Порошок матча – 2 ст. л.
- Ликер "Куантро" – 2 ст. л.
Для сиропа
- Ликер "Куантро" – 4 ст. л.
- Мед – 2 ст. л.
- Порошок матча – 2 ст. л.
- Савоярди – 300 г
- Стакан воды
Способ приготовления
- Для сиропа смешать мед, сироп, теплый чай и поставить в холодильнике на полчаса.
- Белки отделить от желтков. Желтки взбить с медом и, перемешивая, ввести маскарпоне. Взбить до однородного состояния.
- Белки с солью взбить до пены и постепенно ввести сахарную пудру, перемешать до плотной консистенции.
- Белковую массу аккуратно смешать с желтковым кремом.
- Для чайной прослойки заварить чай теплой водой (не выше 80 градусов) и смешать с ликером.
- Креманки предварительно охладить. На дно налить крем, обмакнуть печенье в сиропе, выложить на крем.
- Сверху покрыть чайной прослойкой. Повторить последовательность.
- Сверху десерт должен быть завершен кремом.
- Охладить десерт в течение 2 часов. Украсить корицей, свежей мятой.
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