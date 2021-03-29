Владельцам iPhone нужно внепланово обновить систему

Всем пользователям iPhone следует обратить внимание на безопасность своего устройства

Всем пользователям iPhone ради безопасности стоит обновить операционную систему. Специалисты Apple уверяют, что если этого не сделать могут быть проблемы с безопасностью устройства.

Об этом сообщает "Тhe Verge".

Откладывать обновления iOS на одну неделю или даже на две – это вполне нормально, но в Apple советуют все же уже сейчас загрузить последнюю версию iOS 14.4.2, как можно скорее.

Это поможет исправить все недостатки безопасности, которые могут быть в вашем устройстве. Обновление также применимо к iPadOS.

iPhone / Фото: pixabay.com Реклама

Все это займет всего несколько минут. Для этого следует зайти в "Настройки", затем перейти в "Основные" и обновить программное обеспечение.

Все дело в том, добавляют в Apple, что вредоносный веб-сайт или сценарий могут получить доступ к информации с других открытых вами веб-страниц, что не очень хорошо, особенно с учетом того, что Apple утверждает, что некоторые сайты могут это делать.

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