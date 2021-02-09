"Кто забрал у Вовки труселя?": голый Остапчук прикрылся фруктом на Мальдивах

Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук, который ранее шокировал перевоплощением в вампира, поделился провокационным фото с подписчиками.
На днях Владимир с его супругой Кристиной Горняк полетели на солнечные Мальдивы, откуда активно делятся кадрами в Instagram-Stories. Но первое фото с отдыха в ленте ведущего стало особенным – Владимир Остапчук позировал полностью обнаженным, а киви, которое держала его супруга в руках, стало альтернативой плавок.
"А какой ты фрукт?", – полюбопытствовал Владимир Остапчук у фолловеров.
В комментариях и подписчики, и коллеги ведущего не удержались от шуток. Многие оценили фотографию и поддержали позитивный настрой ведущего.
"Видно, что там не холодно. Киви большой", – написал Слава Демин.
"Кто забрал у Вовки труселя?! Я знаю, это ты у Кристины в карты проиграл!", – написала подписчица.
"Вова, и вот как после этой фотографии мне кушать свой любимый киви".
Но были и те, кто неоднозначно отреагировал на фото.
Ранее супруга Владимира Остапчука оказалась у травматолога.