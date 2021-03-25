Владимир Остапчук признался, чему пришлось мгновенно научиться на сцене шоу "Маска"

В эту субботу звездный детективы будут продолжать угадывать, кто же прячется за масками популярного шоу. На телеканале "Украина" выйдет десятый выпуск самого таинственного и успешного шоу телевидения "Маска". Ведущий проекта Владимир Остапчук уже примерил много различных образов из мирового кинематографа, а в этот раз он выедет на сцену на настоящем мотоцикле, превратившись в героя фильма "Плакса" – бунтаря Уэйда Уокера, которого сыграл Джонни Депп.

Король Вампиров, злодей Джокер, Супермен, агент 007, принцесса Эльза и даже Донна Роза -– это еще не весь перечень героев, в которых уже представал ведущий гипершоу "Маска" Владимир Остапчук. В новом эпизоде ​​масштабного проекта он появится в не менее ярком образе – наглого красавчика по прозвищу "Плакса" из одноименной голливудской комедии.

Владимир Остапчук / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я перевоплощусь в Джонни Деппа в его лучшие годы. По крайней мере, мне так хотелось бы думать, – шутит ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук. – Что я только в нашем шоу не делал: поднимался на высоту, спускался на веревке, катался на роликах, танцевал танго... Иногда сценаристы готовят мне такие сюрпризы, что я за несколько минут до выхода на сцену узнаю, что мне нужно будет сделать. На этот раз выезжал к зрителям и детективам на байке! Кстати, я впервые водил мотоцикл. Тот еще экспириенс! На всех прогонах и ​​репетициях все было хорошо, а только включились камеры, и мы начали запись эфира, я выехал и... упал. Но потом просто поднялся и начал выполнять свою непосредственную работу – вести эфир самого грандиозного шоу планеты!"

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Владимир Остапчук / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В десятом эфире зрители увидят новые выступления всех участников проекта, личности которых еще не рассекретили, – яркого Солнца, романтического Дракона, эпатажного Сома, эффектной Бабки, мужественного Носорога, трогательного Жабеня и невероятно милого Циклопа. А еще на сцене грандиозного шоу канала "Украина" появится новый загадочный герой. Кто он? Чем будут удивлять участники на этот раз? И чью личность рассекретят в конце эпизода?

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в субботу, 27 марта, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее Дмитрий Каднай рассекретил, как проходят репетиции на шоу "Маска".