Вместо "каннибала" Арми Хаммера с Дженнифер Лопес в комедии сыграет звезда "Трансформеров"

Звезда оскароносного фильма Арми Хаммер после скандала из-за фрагментов его переписки с любовницами, отказался от роли в новой комедии с Дженнифер Лопес. Сам же актер, которого обвинили в каннибализме, не опровергнул и не подтвердил слухов, а тем временем создатели Shotgun Wedding ("Свадьба по залету") уже начали переговоры с потенциальным кандидатом на роль – звездой "Трансформеров" Джошом Дюамелем.

По сюжету, Дарси (Дженнифер Лопес) и Том решают устроить необычную свадьбу на выезде и собирают всю семью, что дается им непросто. Но перед церемонией жених и невеста осознают, что их страсть начинает угасать. Но тут на свадьбу врываются неизвестные и берут всех в заложники. Теперь Дарси и Тому нужно спасти и свои отношения, и жизни родственников.

Джош Дюамель, Дженнифер Лопес, Арми Хаммер / Фото: Getty Images Реклама

Знаменитый актер Райан Рейнольдс выступает в фильме в исполнительным продюсером. Съемки фильма должны уже вот-вот начаться.

Напомним, ранее бывшая Арми Хаммера ошарашила признанием, что актер хотел сделать из нее барбекю.