Версія українською
$ 27,73
33,08

Внимательная жена нашла на спортивных штанах мужа признак измены

15 марта, 11:08

Владимир Грисюк

Девушка также назвала четыре признака, свидетельствующие о том, что мужчина неверен

Внимательная TikTok-блогерша по имени Кэти давно подозревала своего мужа в неверности, но недавно ей удалось найти реальное доказательство измены. Девушка порылась в вещах супруга и нашла длинный темный волос на его спортивных штанах. И это при том, что сама она – блондинка.

По словам Кэти, в последнее время муж к ней охладел. Он начал возвращаться домой позднее обычного, поскольку после работы стал заниматься спортом. Кроме того, до встречи с ней мужчина изменял своей предыдущей партнерше.

Кэти также перечислила четыре признака, свидетельствующие о том, что мужчина неверен:

Читайте также: Журналистка с помощью фитнес-часов поняла, что ей изменяют

Видео с разоблачением мужа собрало больше миллиона просмотров в TikTok. В комментариях к ролику подписчики Кэти посоветовали ей не начинать разговор с мужем раньше времени.

Реклама

Видео: tiktok.com/@justkatie87

Напомним, ранее мы рассказывали, как девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир.

Также Сегодня.Lifestyle писали об американке по имени Даниэль, которая рассталась с возлюбленным и задалась вопросом, что же делать с фотографиями, на которых она изображена вместе с бывшим? Решение девушки было простым, но очень оригинальным.

Новости на эту же тему:

Муж отправил жене свое фото с отдыха и вернулся домой холостым Бывшая девушка Жени Кота изменила ему с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым Муж опозорил беременную жену во время семейного праздника. Он показал ее измену на видео Экс-супруга автора "Кода да Винчи" подала на него в суд из-за любовниц
видео курьез измена

Источники: Сегодня , tiktok.com/@justkatie87

Реклама

Новости партнеров

Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару