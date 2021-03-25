Внучка Елизаветы II опубликовала трогательные фото с маленьким сыном

Внучка Елизаветы II принцесса Евгения, которая недавно стала мамой, с удовольствием делится с поклонниками королевской семьи новыми фото. В Instagram она опубликовала новые трогательные снимки с мужем и сыном Августом.
На фото принцесса Евгения запечатлена с сыном на руках, рядом с ней супруг Джек Бруксбэнк.
На другом фото супруг внучки Елизаветы II держит малыша.
"Спасибо за вчерашний день рождения... Я получила лучший подарок, о котором только могла мечтать!" – подписала она фото.
Напомним, в октябре 2018 года принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Джека Бруксбэнка. Евгения – внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю (сына королевы) и Сары, герцогини Йоркской. Она девятая по линии наследования престола. Стоит отметить, что принцесса Евгения не исполняет обязанностей члена королевской семьи. Она работает арт-директором одной из лондонских галерей – Hauser & Wirth.
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