Внучка Гурченко сделала заявление о судах со своим отцом за многомиллионное наследство бабушки

Суды продолжаются уже несколько лет

Сегодня исполняется десять лет, как умерла актриса и певица Людмила Гурченко. Спустя столько лет родные не смогли поделить наследство артистки. До сих пор идут суды. Об этом рассказала единственная внучка Людмилы Гурченко Елена Королеву изданию "Дни.ру".

Изначально несколько квартир актрисы полностью отошли дочери, а после ее смерти наследство досталось внучке артистки. Но затем отец Королевой решил отсудить доли у собственной дочери. И вот уже несколько лет внучка Гурченко судиться с отцом за наследство бабушки.

Елена Королева и Людмила Гурченко / Фото: Instagram, Скриншот из YouTube

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"Я хочу по суду получить квартиру, в которой живу, еще одну квартиру, которая принадлежала маме и ту самую дачу, в которой собираюсь открыть мемориальный музей", – сказала Елена Королева.

Отметим, что в наследство Людмила Гурченко оставила загородный дом и две квартиры, которые оценили в 40 миллионов рублей ( 14 миллионов гривен – прим.ред).

Ранее мы рассказывали, что родственники Валентины Легкоступовой не могут поделить наследство.