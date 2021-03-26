Внучка первого премьер-министра Украины Фокина вернулась в шоу-бизнес и выпустила песню

Маша Фокина – не только внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который из-за нее попал в скандал, но и певица, актриса и дизайнер.

Сегодня Фокина после четырехлетней паузы в карьере представила свой новый трек "Принимаю я". Маша приостановила карьеру ради семьи – сейчас она воспитывает двухлетнего сына Габриэла и живет на две страны, в Украине и США.

Новая песня, к слову, о принятии себя и "темных сторон" своего партнера.

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Напомним, в прошлом году Фокина попала в крупный политический скандал. В интервью "Світському життю" Маша заявила, что якобы благодаря ей Витольд Фокин стал членом трехсторонней контактной группы, которая работает над урегулированием конфликта на Донбассе.

К слову, позже Витольд Фокин был выведен из делегации Украины в Трехсторонний контактной группе и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.