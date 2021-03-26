Версія українською
$ 27,97
33,03

Внучка первого премьер-министра Украины Фокина вернулась в шоу-бизнес и выпустила песню

26 марта, 17:28

Анна Пономаренко

Маша Фокина выпустила новую песню после четырехлетнего перерыва

Маша Фокина – не только внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который из-за нее попал в скандал, но и певица, актриса и дизайнер.

Сегодня Фокина после четырехлетней паузы в карьере представила свой новый трек "Принимаю я". Маша приостановила карьеру ради семьи – сейчас она воспитывает двухлетнего сына Габриэла и живет на две страны, в Украине и США.

Новая песня, к слову, о принятии себя и "темных сторон" своего партнера.

Реклама

Напомним, в прошлом году Фокина попала в крупный политический скандал. В интервью "Світському життю" Маша заявила, что якобы благодаря ей Витольд Фокин стал членом трехсторонней контактной группы, которая работает над урегулированием конфликта на Донбассе.

К слову, позже Витольд Фокин был выведен из делегации Украины в Трехсторонний контактной группе и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Новости на эту же тему:

"Полное разочарование": в Сети не поняли новый клип экс-участницы YUKO Макс Барских выпустил клип и дуэтную песню с известной российской певицей Дантес впервые провел рум-тур по своему дому. Смотрите новый клип Sasha
клип песня Маша Фокина

Реклама

Новости партнеров

Названо чотири протипоказання до щеплення вакциною Covishield
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко