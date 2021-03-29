Внучка Ротару назвала любимый бьюти-гаджет: почему вам нужен такой же

Недавно мы обсуждали, какая помада должна появиться в вашей косметичке этой весной. А теперь поговорим про полезные бьюти-гаджеты. Об одном из таких рассказала Соня Евдокименко — 19-летняя внучка Софии Ротару.

В сторис на своей странице в Instagram девушка ответила на вопросы подписчиков об уходе за кожей лица. Оказалось, что один из её фаворитов — массажер для лица. Сейчас Соня пользуется Gold Sculpting Bar от звездного визажиста Джиллиан Демпси, а раньше была поклонницей роллеров из розового кварца.

Массажер Jillian Dempsey / Фото: sephora.com

Ухаживать за кожей с помощью таких бьюти-гаджетов и эффективно, и приятно. Они уменьшают отеки и подготавливают кожу к нанесению крема. За счет притока крови во время массажа, в клетки поступает больше кислорода, поэтому тон и текстура кожи улучшаются. Также массажеры помогают бороться с возрастными изменениями — расслабляют мышцы и разглаживают морщинки.

Преимущество массажеров еще и в том, как много их на рынке. Можно выбрать оптимальный вариант по своим функциям, цене и даже оттенку. Мы подобрали несколько популярных вариантов.

Массажный роллер из розового кварца Zoë Ayla, 440 грн / Фото: notino.ua

Массажный роллер для лица и тела Zoë Ayla Ice Roller, 920 грн / Фото: notino.ua

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Подтягивающий массажер Lifting Lab, 1200 грн / Фото: lifting-lab.com

Гуаша Revolution, 530 грн / Фото: notino.ua

Механический массажер для лица Wellderma, 555 грн / Фото: hitomi.com.ua

Массажный роллер для кожи вокруг глаз Revolution, 200 грн / Фото: notino.ua

Напомним, что сегодня день рождения у мамы Сони и невестки Софии Ротару — Светланы Евдокименко.