Внучка Ющенко прокомментировала слухи о своих пластических операциях

Выступление внучки Виктора Ющенко Доменики на проекте "Голос країни" активно обсуждается. Кто-то обсуждает вокал, а кто-то пластические операции девушки. Доменика решила сама в Instagram прокомментировать слухи о пластике.
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Девушка опубликовал в Instastories свои детские фото, чтобы доказать, что хирургических вмешательств не было.
"Что касается моих так называемых "удаленных комков Биша, подтянутых раскосых глаз и ринопластики", — можете забыть. Спасибо маме и папе за лицо, которое они мне подарили", – подписала фото Доменика.
Мы предлагаем посмотреть фото Доменики. Так девушка выглядит сейчас.
А несколько лет назад Доменика Ющенко выглядела так.
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