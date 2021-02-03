Во время съемок сериала "Вызов 2" актеры сами локализовали пожар в Киеве

Телеканал "Украина" совместно с компаниями IVORY films и "Теле Про", а также в тесном сотрудничестве с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, продолжают работу над сериалом "Вызов". Сейчас большая творческая команда готовит для телезрителей новые захватывающие истории из жизни спасателей. А на днях сценаристом одной из сцен стала сама жизнь.

Во время съемок очередного эпизода второго сезона сериала "Вызов" съемочная группа стала свидетелями пожара: с автомобиля, который стоял неподалеку на парковке, начал валить дым.

Кадры со съемок сериала "Вызов 2" / Фото: пресс-служба

Телевизионщики сразу вызвали службу спасения, но ждать не стали – они самостоятельно локализовали пожар до прибытия пожарных, чем предотвратили уничтожение автомобиля.

Это случилось так быстро и неожиданно, что многие члены творческой группы об этом инциденте и геройстве коллег узнали из новостей. Так, у актера Геннадия Попенко, который исполняет одну из главных ролей в сериале – майора Клименко, в это время был небольшой перерыв, поэтому он уехал с площадки по делам, а вернувшись, был поражен мужеством и героизмом своих коллег, однако и сам идет на подобные риски, которых на съемках "Вызова" немало.

Кадры со съемок сериала "Вызов 2" / Фото: пресс-служба

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"Главное – это команда, с которой мы работаем, и поддержка друг друга. Недавно у нас была съемка-реконструкция событий, когда в бассейн бросили сухой лед. Он дал много дыма, и люди, которые там были, погибли. Сначала режиссеры хотели, чтобы каскадеры участвовали в съемках, но по моему предложению режиссер согласилась и решила сделать это силами актеров. И мы это делали реально – не со сценическим дымом, а сухим льдом, поэтому все чувствовали опасность и волновались, однако водолаз, который находился под водой, давал нам подышать кислородом и продолжить сцену спасения. Эта съемка была настоящей проверкой доверия", – рассказал актер Геннадий Попенко.

И это не просто слова, ведь во втором сезоне появится много новых персонажей, с которыми Клименко и другим членам команды придется найти общий язык. Ситуации, показанные в сериале, взяты из реальной жизни, поэтому зрители смогут сопереживать и учиться у героев любимого сериала.

Кадры со съемок сериала "Вызов 2" / Фото: пресс-служба

"Во второй части "Вызова" мы подходим к делу еще с большей ответственностью. Ведь уже есть опыт 40 серий. Мы очень внимательно слушаем советы работников ГСЧС. И, конечно, стараемся сделать зрелищную картинку", – поделился звезда сериала "Вызов" Геннадий Попенко.

Главные роли в фильме сыграют Ирина Малыгина, Геннадий Попенко, Роман Новак, Владимир Гончаров, Алексей Хильский, Дмитрий Бурма, Владимир Осадчий, Евгения Нечипоренко, Николай Грушковский и другие. А также реальные сотрудники ГСЧС. Ведущая скриптед-реалити – Светлана Усенко.

Режиссерами-постановщиками картины стали Дмитрий Пометнёв, Александра Гончарова и Алексей Даруга. Операторы-постановщики – Иван Бородин, Дмитрий Литвиненко и Сергей Стеценко. Продюсеры – Елена Канишевская, Ирина Жигалюк, Светлана Усенко, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Захарий Гринишин. Созданием сценария и контролем творческого процесса занимается компания "Теле Про". Производством сериала по заказу канала "Украина" занимается продакшн IVORY films.

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