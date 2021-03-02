Волшебные свадебные образы Иванны Онуфрийчук и ее мужа. Разбираем все до мелочей (фото)

Недавно состоялась свадьба украинской телеведущей Иванны Онуфрийчук и казахского бизнесмена Алмаза. Действо проходило на Мальдивах и поражало своими масштабами – отдельный остров, топовые ведущие Александр Белов и Екатерина Варнава, MONATIK, Dan Balan и другие – на сцене. А в центре событий – изысканная, красивая и счастливая невеста.

О свадьбе до сих пор пишут в СМИ, а ведущая шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванна Онуфрийчук делится фотографиями и видео в соцсетях.

О том, как выбирали платья и украшения, Иванна эксклюзивно рассказывает в нашем материале.

Образ Иванны №1

Еще до основного праздника у Иванны был особый лук – для утра невесты девушка выбрала изысканный халат ручной работы от Adamarisbridal, в котором провела последнюю фотосессию в статусе невесты.

Иванна Онуфрийчук / Фото: пресс-служба

История встречи с основным платьем показалась непростой. Хоть ведущая точно знала, какое именно платье хочет и у какого дизайнера заказывать, не обошлось без капризов судьбы:

"Платье шилось дистанционно. Почему с самого начала я знала, что ее создателем будет гениальный дизайнер – мистер Джордж Хобейка. Когда начался процесс изготовления платья, было сложно, если честно: я пару раз пыталась донести свои желания дизайнеру через его менеджеров, многое менялось в процессе подготовки эскизов, по которым я не понимала, как будет выглядеть реальное платье. Часто мы не слышали друг друга и выходил "испорченный телефон". Но, когда мистер Джордж сам вышел со мной на связь, он будто почувствовал мое настроение, мои внутренние ощущения и мой темперамент. Мы сразу нашли общий язык, и он приступил к изготовлению платья со всеми моими пожеланиями.

Иванна Онуфрийчук / Фото: пресс-служба

Представляете, была только одна примерка и это был лишь базовый вариант платья, по которому отшивалось основное. Я очень переживала, что времени мало, всего один месяц, ведь, обычно, ни один дизайнер не согласился бы на работу в подобный короткий срок. Но в итоге все получилось, как видите, безумно красиво! Все так, как я и представляла себе!

Иванна Онуфрийчук / Фото: пресс-служба

И вот, вроде можно было спокойно выдохнуть, но какое там! Дальше было еще много препятствий с получением платья. Сначала оно застряло в Европе на несколько дней из-за снегопадов, потом здесь его не доставали из самолета по той же причине. В итоге, на складе DHL были вопросы с растаможкой и мы совсем не вписывались в сроки. Но я знаю, что небеса с нами. Благодаря сестре, мне удалось вовремя его достать, прямо в аэропорту сделать примерку и отдать на корректировку. А затем на остров платье привезла мама", – рассказала Иванна.

Иванна Онуфрийчук / Фото: пресс-служба

Что касается украшений и обуви – то к этому вопросу Иванна подошла не менее ответственно. Выбирать украшения ездила в Милан, а идеальную пару туфелек нашла в Киеве.

"С самого начала мне нравилась коллекция от Pasquale Bruni Gardini secreti, я давно хранила картинки с этими украшениями и иногда любовалась ими. После того, как мы определились с местом проведения свадьбы, я просто представила, как эти украшения вписываются в тематику и настроение острова, хотя в то время я даже не знала, какое у меня будет платье. Когда эскизы платья были почти готовы, я показала дизайнеру, какие украшения хотела приобрести для полного образа, но они ему не понравились, мол, колье будет выглядеть слишком массивным для такого платья.

Иванна Онуфрийчук / Фото: пресс-служба

Я начала искать альтернативу, но ничего не нравилось. Поэтому мы решили все-таки поехать в Милан в ювелирный дом Pasquale Bruni и примерить то, во что я влюбилась с первого взгляда. Было невероятно приятно, когда в бутике нас встретила сама дочь основателя бренда и креативный директор ювелирного дома Эуджения Бруни. Я примеряла разные коллекции. Но когда надела именно ту, которую хотела, Эуджения заметила, что у меня по-другому засияли глаза. "Королева выбирает платье под украшения, а не наоборот, – сказала она, – поэтому не слушайте никого, а выбирайте то, к чему лежит душа", – говорит Онуфрийчук.

"По обуви очень хотелось найти легкие и хрупкие босоножки, которые не будут визуально укорачивать ногу, и в которых, в том числе, будет не трудно пробыть первую часть свадьбы. Мне повезло: именно эти босоножки, которые я нашла, были в единственном, моем размере. Как-то я чувствовала, что именно в магазине Sanahunt в Киеве я найду то, что мне нужно. Ведь только там представлен мой любимый бренд Rene Caovilla – это произведение искусства: как только я увидела свои босоножки, сразу влюбилась в них".

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: пресс-служба

Образ Иванны №2

В первом платье Иванна провела церемонию, первую официальную часть и выступление Dan Balan. Поскольку у платья был длинный кейп и очень длинная фата, то на вторую часть празднования – для первого танца с мужем, Онуфрийчук выбрала второе платье, более удобное, но не менее красивое.

"Как только я начала готовиться к свадьбе, мне позвонила знакомая дизайнер Елена Бернадская, рассказала, что открывает свой дом свадебных платьев Adamaris Bridal. И предложила присмотреть платье именно у них. Хотя я уже знала, каким будет мое "основное" платье, решила изготовить на заказ второе. Это платье было полностью расшитым цирконием, благодаря этому сияло вечером под софитами и выглядело невероятно красиво.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: пресс-служба Реклама

Для второго образа я полностью изменила прическу, сняла фату, а на голове у меня было украшение также от Adamaris – цветок, который шел по всей голове. Он был полностью изготовлен для меня, ручной работы. Украшения остались те же, только сняла колье. И изменила босоножки на другие – более открытые, удобные и легкие", – говорит Иванна.

На некоторых фото и видео пользователи соцсетей заметили, что жених... в шлепанцах!

"Люди писали, что жених не сильно "заморачивался" над обувью. Это, конечно, очень смешно читать, потому что мы в какой-то момент просто забыли их снять. От церемонии официальной части празднования, где уже была пол, сцена и столы, нужно было пройти через пляж. Для этого разуться и надеть гостиничную обувь – именно эти летние соломенные вьетнамки", – рассказывает телеведущая.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: пресс-служба

Стрессовая церемония

Несмотря на то, что со стороны церемония выглядела идеально продуманной, все моменты проработанными, Иванна признается, что не обошлось без непредвиденных деталей. Самый трогательный момент – когда жених увидел невесту – прошел для девушки немного стрессово:

"Когда Алмаз увидел меня в свадебном платье, он не мог сдержать слез! А вот для меня эта часть церемонии была стрессом. Чтобы дойти до начала церемониальной дорожки, мне нужно было донести шлейф, фату, кейп моего платья, и я попросила ведущего сказать Алмазу смотреть в сторону моря, пока я не дойду и мне не разложат красиво все шлейфы.

Иванна Онуфрийчук / Фото: пресс-служба

Эта картина, как я шла и меня несли во время церемонии, очень забавно выглядит на видео наших друзей, но Алмаз этого не видел. Когда я уже дошла до дорожки, то Алмазу "дали добро" повернуться, но на самом деле не все было готово...И я начала злостно махать кулаками и руками, что еще рано! Выглядело это действительно очень смешно. И вот, когда я уже начала идти, то зацепилась фатой за начало пола дорожки, фата чуть не оторвалась от головы. А дальше вместо того, чтобы, как принято и как это показывают в фильмах, медленно, красиво и плавно идти, я на стрессе под припев песни шла так быстро, что просто пролетела эту дорожку и аж в конце перед женихом замедлилась! Со стороны могло показаться, что я ну очень сильно хочу замуж!

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: пресс-служба

Алмаз начал идти мне навстречу, вместо того, чтобы дождаться, потому что его переполняли чувства. Мы поцеловались, хотя по традиции этого делать еще нельзя. Поэтому у нас получилась забавная, красивая и необычная церемония. Но главное, что и я, и мой муж чувствуем по-настоящему счастливыми. У нас была сказочная свадьба!" – вспоминает Иванна.

Образ жениха

Для официальной церемонии Алмаз надел костюм в пастельных тонах, который гармонировал с общей концепцией свадьбы. Выбором свадебного наряда занималась сама Иванна, тщательно присматриваясь к трендам и референсам:

"Костюм для жениха выбирала я. Понимала, что нужна легкая светлая ткань, ведь это остров, лето, будет очень жарко и душно. Поэтому на помощь мне пришел Pinterest, где я начала искать, что надевают женихи на свадьбах на островах, как вообще выглядят свадьбы на острове, на песке, на Мальдивах или в Доминикане. И нашла референс костюмов в светлых тонах, в бежевых, песочных, молочных оттенках. Мы начали подбирать, что же сшить. Мне посоветовали обратиться к Indposhiv, ведь там производится качественная одежда, шьют себе костюмы знаменитости и даже наш президент.

Алмаз / Фото: пресс-служба

Качественные ткани, самый большой выбор и нельзя сказать, что цены как-то отличаются от дизайнерских. Поэтому мы поехали снять мерки, выбрали ткань – это был дикий шелк. Очень редкий шелк, очень приятный для тела. И, конечно, Алмаз принимал активное участие в выборе, определял то, что лучше ложилось и к телу, и на душу. С обувью помог старший друг жениха, он же мой друг и кум Вадим, ведь по профессии он стилист", – делится Иванна.

Образы подружек невесты и друзей жениха

Неудивительно, что и о нарядах подружек невесты и друзей жениха Иванна также позаботилась сама. Ходила по магазинам ткани, выбирала дизайны и фасоны так, чтобы удовлетворить желания и вкусы каждого индивидуально.

"Я полностью обсуждала фасон с каждой подружкой отдельно. Например, моя сестра – старшая подружка невесты, выбрала платье с открытой ногой, с разрезом впереди с открытыми плечами. Остальные выбрали платья с оборками или на бретельках. То есть, платья были совершенно разные, но очень похожего фасона. Две маленькие подружки выбрали нежно-розовый цвет ткани, а старшие девушки – нежно-персикового оттенка", – объясняет Иванна.

Подружки невесты / Фото: пресс-служба

С друзьями жениха также поработали: всем выбрали похожи рубашки и брюки, а вот с обувью возникли трудности. Предварительно, друзья должны были обуты в лоферы, как и жених, но оказалось, что зимой, да еще и на маленький размер ноги (для самых маленьких друзей жениха), найти такую обувь невозможно. Поэтому, у меня возникла идея, чтобы все ребята обули белые кеды, и это выглядело очень симпатично и, как говорится, "в тему локации". У нас многие из друзей жениха из разных стран, поэтому иногда приходилось шить дистанционно, но все, конечно, должно было быть выдержано в определенной гамме и в определенном стиле. Поэтому я лично контролировала процесс и держала руку на пульсе", – делится Иванна.

Свадьба Иванны Онуфрийчук / Фото: пресс-служба

Ранее Иванна признавалась, что намерена также отпраздновать свадьбу в Украине. Вероятно, это произойдет в конце июня в Киеве.