"Вопли Видоплясова" полностью разделись и прыгнули в прорубь в новом клипе: видео

Легендарная украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" в новом клипе "Лазня" закрывает тему рождественско-новогодних праздников. 19 января, когда отмечается большой религиозный праздник Крещение, состоялась премьера видео с купанием участников группы и друзей рокеров на морозе голышом!

По словам Олега Скрипки, баня – это не просто традиция, а определенная философия жизни: лучше париться в бане, чем париться по жизни. Баня прогревает и очищает тело и душу, всегда способствует искренней беседе, укрепляет организм.

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По поверьям, освященная на Крещение вода наделяется целебными чудодейственными свойствами и символизирует начало жизни. Еще в давние времена очень популярным был ритуал погружения в водоемы на свежем воздухе.

Напомним, Селена Гомес запела на испанском впервые за 10 лет и выпустила мистический клип. Мы также сообщали, что за самый длинный клип в истории Twenty One Pilots попали в Книгу рекордов Гиннеса.