Возвращаемся в оффлайн. Одесский международный кинофестиваль-2021 объявил даты проведения

В этом году ОМКФ снова пройдет в Одессе в традиционном формате

В прошлом году Одесский международный кинофестиваль бросил вызов пандемии и состоялся впервые в онлайн-формате. И уже меньше года осталось до следующего киносмотра. Организаторы ОМКФ объявили даты проведения – в этом году кинофестиваль пройдет в Одессе с 14 по 21 августа.

В начале года Одесский международный кинофестиваль сменил руководящий состав. Исполнительным директором стала Анна Мачух.

ОМКФ 2019 / Фото: instagram.com/odesa_film_festival

В течение 2011-2016 годов Анна работала директором департамента по маркетингу ОМКФ, с 2017-го занимала должность директора кинорынка ОМКФ, а с 2018 по 2020 год была директором по стратегическому развитию фестиваля. Анна Мачух также является исполнительным директором Украинской киноакадемии и соучредительницей онлайн-платформы для аудиовизуального сектора DzygaMDB.

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух / Фото: пресс-служба

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"Несмотря на то, что онлайн-формат, в котором состоялся 11-й ОМКФ, был очень интересным опытом для всех нас, зрителям все же не хватает фестивальной атмосферы. Поэтому в этом году Одесский международный кинофестиваль состоится офлайн, но в измененном формате и с новой командой для оптимизации всех организационных и подготовительных моментов", – отмечает исполнительный директор ОМКФ Анна Мачух.

Президент ОМКФ Виктория Тигипко отметила, что кинофестиваль требует видоизменений.

"В прошлом году из-за очевидных обстоятельств мы успешно экспериментировали с онлайн-форматом и уже тогда понимали, что в целом фестиваль нуждается в коренных изменениях. Поэтому этот год мы начали с разработки совершенно новой стратегии развития Одесского международного кинофестиваля. 12-й ОМКФ будет однозначно другим, но мы оставляем главное – лучшие фильмы Украины и мира и, конечно, нашу уникальную атмосферу, которую в этом году мы все вместе сможем снова почувствовать летом в Одессе", – говорит президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

Виктория Тигипко / Фото: пресс-служба

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