Впервые после объявления о беременности Меган Маркл появилась на публике в платье за 104 тысячи гривен

После того как Меган Маркл и принц Гарри отказались возвращаться в королевскую семью, они не собираются пропадать из поля зрения СМИ и поклонников.

Как пишет People, герцоги Сассекские появились на диджитал-конференции Spotify Stream On conference, чтобы обсудить свои творческие планы, и рассказали о своем подкасте Archewell Audio.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Instagram.com

"Мы используем подкастинг, чтобы вести важные разговоры. Мы создали Archewell Audio, чтобы убедиться, что мы можем дать возможность тем голосам, которые, возможно, не были слышны, и узнать правдивые истории людей", – рассказала Маркл.

Стоит отметить, что это первое появление Меган Маркл после объявления о беременности. Для онлайн-выхода герцогиня Сассекская выбрала платье Oscar de la Renta стоимостью 3,5 тысячи долларов (104 тысячи гривен. – Ред.)

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри может вернуться в Лондон раньше запланированного срока.