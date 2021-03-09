Все, что нужно знать о предстоящей "Грэмми-2021": от номинантов до скандалов

Меньше недели осталось до "Грэмми" – главной музыкальной премии, которая стоит в одном ряду по важности с "Оскаром", "Золотым глобусом" или Met Gala. Ежегодно премия отмечает выдающихся и знаковых артистов современности, хотя в этом году мероприятие пришлось отложить почти на два месяца из-за пандемии.
Но "Грэмми" уже на носу, и мы совсем скоро узнаем, кто из наших любимых артистов утащит награды домой. А пока делимся с вами всем, что известно о предстоящей церемонии: от претендентов на победу, до скандалов.
Подробности церемонии
"Грэмми-2021" состоится 14 марта. Из-за вспышки коронавируса в Лос-Анджелесе, организаторы решили не проводить церемонию 31 января, как это было запланировано.
Местом проведения будет Стейплс-центр – громадный спортивный комплекс является неизменной локацией "Грэмми" начиная с 1971 года.
Ведущим "Грэмми" будет южноафриканский комик Тревор Ноа. До него ведущей церемонии на протяжении двух лет была певица Алиша Кис, у которой 15 наград "Грэмми".
Среди артистов, которые выступят на церемонии награждения: Cardi B, Дуа Липа, группа BTS, Билли Айлиш и Тейлор Свифт, Гарри Стайлс, рэпер DaBaby, Doja Cat, Миранда Ламберт, Крис Мартин, Megan Thee Stallion, Post Malone.
Украина на "Грэмми"?
Все верно – Украина в этом году причастна к престижной премии. Среди номинантов в категории "Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа" – альбом саундтреков для фильма Netflix "Евровидение: Сага об огне". А в его записи приняла участие украинская певица Джамала!
Кто номинирован?
Среди претендентов на награды в этом году Билли Айлиш, Леди Гага, Тейлор Свифт, Дуа Липа, Джастин Бибер.
Рекордсменкой по количеству номинаций в этом году стала Бейонсе. Артистка представлена в девяти категориях за свой визуальный альбом Black is King, который вышел на Disney+ прошлым летом. При этом Бейонсе уже имеет внушительное число побед на "Грэмми": у нее 24 статуэтки, что помещает ее на восьмое место в рейтинге рекордов по количеству наград.
Историческим моментом "Грэмми-2021" стало то, что популярная k-pop группа BTS будет бороться за победу в значимой категории "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой". Это престижная номинация, где конкурентами группы стали такие иконы сцены, как Джастин Бибер, Леди Гага, Ариана Гранде, Тейлор Свифт и другие. BTS уже были номинированы на "Грэмми", но, скажем так, не в значимой категории ("Лучшее визуальное оформление").
Скандалы вокруг "Грэмми-2021"
В последние годы, как и "Оскар", премию "Грэмми" начали критиковать не только зрители, но и сами артисты. Конечно же, большинство нападок были вызваны именно дискриминацией – гендерной или этнической. В прошлом году рэпер Tyler, The Creator обвинил организаторов в расизме при распределении номинантов в категории "Современная городская музыка". До этого возник "гендерный скандал": все потому, что процент женщин-музыкантов в номинациях был очень маленьким, поскольку на первом плане были преимущественно мужчины.
В этом году канадский поп-певец The Weeknd решил не сдерживать чувств. Артиста расстроило, что он не попал ни в одну из номинаций в этом году. В итоге он заявил, что организаторы премии погрязли в коррупции.
"Грэмми" продолжает оставаться коррумпированной. Вы ответите передо мной, моими фанами и индустрией за отсутствие честности", – смело написал The Weeknd.
После заявления The Weeknd к критике присоединилась и певица Холзи. Организаторы премии прошли мимо ее нового альбома Maniac, что побудило артистку высказаться.
"Грэмми — неуловимый процесс. Зачастую речь идет о частных выступлениях за кулисами, правильных знакомствах, рекламе через сарафанное радио, правильных рукопожатиях и взятках", – заявила Холзи.
При всем этом, стоит отметить, что критика не прошла зря. В номинациях на "Грэмми" в этом году можно увидеть намного больше женщин-музыкантов, чем раньше.
Итак, номинанты на "Грэмми-2021" в основных категориях:
Запись года
- Black Parade — Бейонсе
- Colors — Black Pumas
- Rockstar — DaBaby Featuring Roddy Ricch
- Say So — Doja Cat
- Everything I Wanted — Билли Айлиш
- Don'T Start Now — Дуа Липа
- Circles — Post Malone
- Savage — Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé
Альбом года
- Chilombo — Jhené Aiko
- Black Pumas (Deluxe Edition) — Black Pumas
- Everyday Life — Coldplay
- Djesse Vol.3 — Jacob Collier
- Women in Music Pt. III — HAIM
- Future Nostalgia — Дуа Липа
- Hollywood’s Bleeding — Post Malone
- Folklore — Тейлор Свифт
Песня года
- Black Parade — Бейонсе
- The Box — Roddy Ricch
- Cardigan — Тейлор Свифт
- Circles — Post Malone
- Don'T Start Now — Дуа Липа
- Everything I Wanted — Билли Айлиш
- I Can’t Breathe — H.E.R.
- If the World Was Ending — JP Saxe Featuring Julia Michaels
Лучший новый артист
- Ингрид Эндресс
- Phoebe Bridgers
- Фиби Бриджерс
- Ноа Сайрус
- D Smoke
- Doja Cat
- Kaytranada
- Megan Thee Stallion
Лучший электронный альбом
- Kick — I Arca
- Planet’s Mad — Baauer
- Energy — Disclosure
- Bubba — Kaytranada
- Good Faith — Madeon
Лучший рэп-альбом
- Black Habits — D Smoke
- Alfredo — Freddie Gibbs & The Alchemist
- A Written Testimony — Jay Electronica
- King’s Disease — Nas
- The Allegory Royce — Royce Da 5’9"
Лучшая рок-песня
- Киото — Фиби Бриджерс
- Lost in yesterday — Tame Impala
- Not — Big Thief
- Shameika — Фиона Эппл
- Stay High — Бриттани Ховард
Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой
- Un Dia (One Day) – J Balvin, Дуа Липа, Bad Bunny & Tainy
- Intentions – Джастин Бибер, рэпер Куэйво
- Dynamite – BTS
- Rain on Me – Леди Гага и Ариана Гранде
- Exile – Тейлор Свифт, Боб Ивэр
Ранее были объявлены победители второй по важности после "Оскара" премии – "Золотого глобуса".