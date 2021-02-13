Все для любви: как выбрать подарок в магазине для взрослых

В современном мире уже не стыдно ходить по магазинам для взрослых, ведь там можно найти очень много качественных товаров для яркой сексуальной жизни. Специально ко Дню святого Валентина топ секс-терапевт и постоянный эксперт подкаста "Сегодня будет секс" Ярослава Плотникова выбрала несколько товаров, которые вам точно захочется попробовать в постели.

Напомним, что сайт Сегодня.Lifestyle подготовил гид по 14 февраля – самые крутые идеи для празднования Дня влюбленных, которые помогут устроить настоящий праздник для вас и вашего любимого человека.

Что купить в магазине для взрослых: ТОП-12 товаров

1. Лубрикант

Главное – выбрать качественный и с хорошим составом. Есть водные, силиконовые и съедобные, они делают ваш секс комфортнее и приятнее.

Лубрикант на водной основе

2. Массажные свечи

Это отличный способ разнообразить прелюдию и внести в ваш секс что-то новое. Свечу зажигают, она плавится, и вы выливаете ее на тело партнера. Идеальный вариант для массажа, особенно зимой.

Массажные свечи

3. Мастурбатор Blow Yo

Отличный вариант, чтобы разнообразить оральный секс. Он дает дополнительную стимуляцию и новые ощущения мужчине. Важно нанести побольше съедобного лубриканта, чтобы было хорошее скольжение.

Blow Yo

4. Вакуумно-волновые стимуляторы для клитора

Их обожают все женщины, многие благодаря им получили свои первые оргазмы. Это бесконтактная стимуляция клитора, которую удобно использовать и для соло игр, и в паре.

Womanizer

Есть два популярных бренда Womanizer и Satisfyer. Есть разные вариант дизайна, на разный кошелек.

Satisfyer

5. Возбуждающий эликсир

Дает очень необычный эффект, который могут почувствовать оба партнера. Эффект тепла-холода повышает чувствительность, но в это же время продлевает половой акт, делая ярче оргазм.

Эликсир Shunga Dragon

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6. Вибратор Better than Chocolate

Вибратор чрезвычайно удобно ложится в руку, а его изогнутая форма идеально подходит для вульвы, посылая через всю свою поверхность мощные вибрации к клитору и области вокруг него. Заостренный кончик игрушки может использоваться для точечной прямой стимуляции. Ею можно стимулировать разные эрогенные зоны.

Better than Chocolate

7. Вибратор-кролик Fun Factory Miss Bi

Идеальная игрушка для одновременной стимуляции точки G и клитора. Это одна из популярных форм игрушек у женщин.

Fun Factory Miss Bi

8. Жидкий вибратор Orgie

Одно из топовых возбуждающих средств для женщин. Это жидкий гель, которого для незабываемого эффекта нужно совсем чуть-чуть. Каждое прикосновение ощущается необычно и за счет прилива крови оргазм наступает быстрее и ярче.

Orgie

9. Вибратор для пар We Vibe Chorus

Это игрушка для двоих, которую можно использовать во время вагинального секса. Вибратор управляется при помощи смартфона и специального пульта, позволяя вам с партнером заниматься сексом на расстоянии.

We Vibe Chorus

10. Вибромассажер-микрофон Wand by We-Vibe

Wand от We-Vibe на данный момент является самым продвинутым и мощным, беспроводным массажером. Эта модель стала популярной благодаря сериалу "Секс в большом городе".

С Wand by We-Vibe можно не только стимулировать эрогенные зоны, но и делать массаж спины.

Wand by We-Vibe

11. Эрекционное смарт-виброкольцо Satisfyer Signet Ring

Эрекционные кольца продлевают половой акт, делают эрекцию более стойкой, а дополнительная вибрация стимулирует не только половой член, но и клитор. Этим кольцом можно управлять с телефона, оно также поддерживает возможность голосового управления.

Satisfyer Signet Ring

12. Мастурбаторы Tenga

Это бренд сосредоточен только на мастурбаторах и лубрикантах, поэтому делают невероятные дизайны и формы. Часто именно этот бренд покупают для парных игр. Tenga дарят новые ощущения и разнообразие.

Tenga

Tenga

Tenga

Напомним, ранее мы рассказывали как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться.