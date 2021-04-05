Все в сборе: Виктория Бекхэм показала пасхальное фото с мужем и детьми

Виктория Бекхэм, которую перепутали с российской певицей, поделилась редким семейным фото. На своей странице в Instagram знаменитость запостила несколько снимков с празднования католической Пасхи.
Праздник Виктория и Дэвид провели вместе со своими четырьмя детьми, а также с невестой старшего сына Бруклина — Николой Пельтц.
"Счастливой Пасхи от семьи Бекхэмов", – подписала одну из фотографий 46-летняя дизайнер.
Виктория также показала отдельный кадр, на котором ее супруг обнимается с младшей дочерью Харпер.
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А вот и сладкая парочка Бруклин и Никола, которые, по слухам, уже поженились.
В июле этого года сын Виктории и Дэвида Бекхэмов 21-летний Бруклин обручился с дочерью миллиардера, 25-летней актрисой Николой Пельтц. Свадебная церемонию должна состоятся в 2021 году.
Ранее стало известно, что семья Бекхэм запустит шоу о своей жизни.
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