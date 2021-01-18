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Все выступления первого эфира шоу "Маска" (видео)

18 января, 17:31

Инна Петрова

Смотрите лучшие номера премьерного выпуска

В минувшую субботу состоялась премьера грандиозного шоу "Маска" на телеканале "Украина". Мы рассказывали, кто покинул проект в первом выпуске, а сейчас предлагаем вам посмотреть все выступления конкурсантов, чьи личности звездным детективам только предстоит разгадать.

Самыми запоминающимися для зрителей стали номера Буйвола, исполнившего песню Христины Соловей, Сома, заявившего, что он приехал в Украину из другой страны, и Солнца, которая впечатлила своим пением.

Дракон – Ты меня любишь

Коза – Дівчина весна

Лиса – Hollaback Girl

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Лягушонок – I will always love you

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Буйвол – Тримай

Роза – Бриллианты

Сом – Sex Bomb

Солнце – Golden Eye

О том, как прошел первый выпуск самого загадочного шоу Украины "Маска" мы писали здесь.

Напомним, что уже в следующую субботу зрители узнают, кто скрывается за маской Буйвола, который довел Настю Каменских до слез, а себя назвал 5-м детективом проекта.

Ранее ведущий Владимир Остапчук рассказал секретные детали шоу "Маска".

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