Всего одно слово: Кейт Миддлтон рассказала, что думает о дистанционном обучении

Наверное, локдаун стал причиной, почему в 2020 году Кейт Миддлтон назвали самой ленивой в королевской семье. У герцогини Кембриджской состоялась онлайн-встреча с другими родителями, на которой обсудили дистанционное обучение. Об этом пишет People.

Боль всех родителей – дистанционное обучение Кейт охарактеризовала одним словом.

"Изматывающее", – сказала Кейт.

Потом она объяснила, что в конце дня после всех уроков чувствует себя очень уставшей.

Хуже всего герцогине Кембриджской дается математика. Также она отметила, что принц Уильям для нее опора и поддержка.

Еще Кейт рассказала о новой профессии, которую ей пришлось освоить во время карантина.

"Я думаю, во время изоляции мы должны были взять на себя дополнительные роли, которые помогли бы нам в нашей жизни. Во время локдауна я стала парикмахером, к большому ужасу моих детей", – рассказала жена принца Уильяма.

Ранее мы писали о соперничестве между Кейт Миддлтон и ее сестрой Пипой.