Всемирный день поэзии: история, значение и эффектные поздравления

Сегодня поздравляем всех поэтов и творческих людей: романтические пожелания и красивые стихи

Недавнее весеннее равноденствие соседствует с другим романтическим и радостным праздником – Днем поэзии, который отмечается 21 марта.

Поэзия – это не только слова, обрамленные в красивую и милозвучную форму рифмы. Поэзия может дать ответ на самые острые социальные и глубокие философские вопросы современного человека. А для этого важно привлечь к ней как можно более широкое внимание людей. С этой целью был организован Всемирный день поэзии по инициативе ЮНЕСКО в 1999 году.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

С Днем поэзии! / Фото: Unsplash

Красивые поздравления с Днем поэзии

***

С Днем поэзии красивой,

Иногда слегка печальной,

Но всегда неповторимой

И бессмертной изначально!



Пусть стихи волнуют душу,

Заставляют улыбнуться,

Стать задумчивей и лучше,

В мир прекрасный окунуться!

читай: 1418278 костенко

Поздравления со Всемирным днем поэзии

***

В День поэзии желаю

Вдохновения и грез!

Вам луч счастья посылаю

И сиянье светлых звезд!



Пусть поэзия вам дарит

Много сладостных минут.

Пусть бодрит и окрыляет,

Указав к добру маршрут!

2448390

Яркие пожелания в День поэтов

***

Что украшает этот скучный мир?

Что делает его на миг добрее?

Всего лишь легкое переплетенье рифм

Сердца и души бережно согреет!



Я в День поэзии желаю ярких снов,

Чтоб вдохновение и радость приносили,

И чтобы вера, нежность и любовь

Тебя от всех сует мирских хранили!

2448393

Стихи о поэзии современного автора

Реклама

***

Когда храплю – не спит полдома,

А в жизни скромен я и тих.

Вот и сейчас – башкою в омут

Тащу из подсознанья стих.

Ему б давно на свет родиться

И заявить свои права.

Уперся. Начинаю злиться

На стих, на рифмы, на слова.

О, этот гнев сродни вулкану!

Я знаю, если подопрет,

То ни терпеть, ни ждать не стану,

Взорвусь – и пеплом стих падет.

И поделом! Уже оскома

От изнуряющих потуг.

Ложусь храплю, не спит полдома,

А творческий вулкан потух.

Автор: Игорь Мишуков

читай: 1112923 о любви классики

***

Есть в ночном пробужденье сокрытая тайна…

Три часа. Сжав колени, на койке сижу.

И приходят слова – мимолетно, случайно.

Я над каждым, как нищий над хлебом, дрожу…

Не рассудок, о нет, запредельное что-то

Шепчет, страстные губы едва приоткрыв…

Это новая песнь, это новая нота,

Новый мир, называемый словом – порыв…

2448391

Автор: Игорь Мишуков

***

Собранные в кучу слова

Достигли чьего-то слуха?

Гудит моя голова,

В горле чертовски сухо.

Усилья мои легки,

Воздушны и невесомы.

Прошлое чувство тоски

Сегодня мне незнакомо.

Даже оставшись собой,

Я все изменил без досады.

То, что было тоской,

Стало стихом – серенадой.

Автор: Игорь Мишуков

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.