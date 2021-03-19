Сегодня Всемирный день сна: как поздравить своих друзей

Лучшие поздравления с Днем любителей сна-2021 для друзей, родных и близких

Сегодня, 19 марта, во многих странах отмечается Всемирный день сна-2021.

Впервые он был проведен 14 марта 2008 года и с тех пор отмечается ежегодно, в пятницу второй полной недели марта, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья.

У каждого из нас среди друзей и близких есть такой человек, а то и не один, который любит поспать дольше остальных. Поздравьте всех сонь в этот день. Мы сделали небольшую подборку поздравлений с днем сна в стихах.

Также смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

День сна: поздравления в стихах

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Все те, кто венчан с одеялом,

В подушку и матрас влюблен,

Отметить день сей предлагаю

Я крепким и здоровым сном.

В день сна желаю сновидений

Волшебных, ярких, фееричных,

Пророческих, но только добрых

И временами неприличных.

Прикольные поздравления в День сна

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Спать мы любим – это факт,

Праздник сна народный!

Пожелаю в этот день

Вам, друзья, здоровья.

Пусть крепкий долгожданный сон

Болезни все излечит,

Пусть Морфей нам принесет

Жизни, что полегче!

Страх, опасность и беда

Пусть уйдут быстрее.

Я желаю, чтоб всегда

Жить было веселее.

Всемирный день сна / Фото: Pixabay

Веселые поздравления с Днем сна

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Полезно спать всем людям, честно.

День сна – вот это интересно!

"Спи хорошо. Расти здорово" -

Такой когда-то был наш слоган.

Кто ночью спит, тот здоровее,

И самочувствие бодрее.

Он отдыхает лучше всех,

Он обретет большой успех!

Короткие поздравления с Днем сна

***

Сегодня тот, кто любит спать,

Свой праздник может отмечать,

Мечтая в сладких грезах сна,

Как в жизнь опять придет весна,

Засветит солнце — благодать!

Ну как сегодня не проспать,

Когда еще так повезет?

Работа? Точно подождет!

С Днем сна! / Фото: Pexels

Красивые поздравления с Днем сна

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Спят зверюшки тихо в норке,

Спят охотники под горкой,

Птицы нынче не летают —

Спят и лето представляют.

Спит и весь людской народ —

Кто на бок, кто на живот,

Кто на спину завалился,

В сон глубокий провалился.

Спят студенты в институте

И гимнасты на батуте.

Спят охранник на объекте,

Постовые на проспекте,

И начальник обнаглел —

Прямо в кресле захрапел.

Депутаты, замы, мэры,

Прикрывая глазомеры,

Спят, ведь сон важней для них,

Что им до людей простых...

Впрочем, нету удивленья —

То их лучшее уменье.

Все посапывают сладко,

Лежа в тепленьких кроватках,

Независимо от пола,

Отношения к футболу,

От того, сколько финансов,

Стать миллионером шансов,

Весела жизнь иль грустна —

Нынче день Всемирный сна.

День сна: красивые стихи о сне

***

Сон — это очень важное дело,

Сон всеми нами безумно любим!

Чтоб оставалось всегда бодрым тело,

Четко должны соблюдать мы режим!

Пусть сладкие сны всем сегодня приснятся,

И будут полны только света, добра,

Пусть добрые сны начинают сбываться

У добрых людей завтра прямо с утра!

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