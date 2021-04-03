Версія українською
$ 27,83
32,7

Вслед за супругой: украинского комика срочно прооперировали

3 апреля, 16:25

Инна Петрова

Дядя Жора перенес операцию на сердце

Украинский шоумен, продюсер и певец Дядя Жора, который в мае прошлого года попал в больницу с инсультом, перенес операцию на сердце.

О своем самочувствии артист рассказал в видео, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

"У меня все хорошо". С таких слов начал свое обращение Дядя Жора. Подписчикам он признался, что всю ночь после процедуры не спал, но сегодня уже может без проблем подниматься с кровати и двигаться.

"Все задают один и тот же вопрос: "Что случилось?". В принципе, ничего не случилось, все было планово, лег на небольшую операцию, ну как небольшую, операцию на сердце", – добавил Вадим Мичковский.

Читайте также: Результат одной драки: Дядя Жора пережил клиническую смерть

Напомним, что совсем недавно супругу Дяды Жоры Наталью Мичковскую также прооперировали. Накануне локдауна в Киеве ей удалили миому.

Ранее Дядя Жора признался, что во время карантина его обеспечивает жена.

Новости на эту же тему:

"На**я я это сделала": София Стужук решилась на пластику груди (фото) Женщина избавилась от ягодиц гигантских размеров: фото до и после Парень перенес девять пластических операций, чтобы устроиться на "работу мечты" (фото)
операция дядя Жора

Реклама