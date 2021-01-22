Второй эфир шоу "Маска" перенесли: когда выйдет шоу

В связи с объявлением 23 января 2021 года днем траура телеканал "Украина" переносит дату эфира второго выпуска шоу "Маска", премьера которого состоялась в минувшую субботу. Новый эпизод масштабного проекта зрители увидят на следующей неделе – в субботу, 30 января.

Напомним, 23 января в Украине объявлен днем траура в связи с пожаром в частном доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек.

Как сообщалось ранее, во втором эпизоде шоу "Маска" зрители познакомятся с новой восьмеркой невероятных участников, которые будут удивлять своими талантами и образами. Одним из них станет веселый Буряк – настоящий великан, высота которого достигает 3,5 метров.

Шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Реклама

Какая звезда могла замаскироваться в таком образе – загадка. На сцене грандиозного шоу "Маска" Буряк исполнит известную украинскую песню "Смерека", а вокруг его личности развернется жаркая дискуссия между звездными детективами.

Читайте также: Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук станет Суперменом

Также во втором выпуске проекта зрители увидят впечатляющие выступления эффектной Бабки, игривой Крапанки, мужественного Носорога, магического Мольфара, невероятно милого Циклопа, роскошной Павы и величественного Льва. Какие знаменитости могли спрятаться под этими неимоверными костюмами?

Смотрите второй эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в следующую субботу, 30 января, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы писали, что шоу "Маска" на телеканале "Украина" посмотрели 5 000 000 зрителей.