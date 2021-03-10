Версія українською
$ 27,74
32,97

Выбираем масло для жарки, чтобы было вкусно и полезно

10 марта, 16:01

Ирина Маслова

Помним, при нагревании до 110 градусов все растительные масла начинают окисляться

Большинству из нас известно, что жарить часто и много – не полезно для здоровья. Но и без сырников или слегка припущенных на сковороде овощей тоже мало кто выдержит. А весна началась и давно пора подумать о полезных завтраках, да и о полезном питании в целом. Поэтому важно знать, на каком масле лучше жарить и как правильно это делать. Нутрициолог Лора Филиппова все разъяснила.

Ищите оригинальные подарки на праздники – найдете в нашем праздничном календаре.

Фото: Лора Филиппова, нутрициолог

Почему жарить вредно?

"Часто и много жарить вредно в принципе. При нагревании до 110 градусов по Цельсию и выше абсолютно все растительные масла начинают окисляться. В первую очередь это те масла, которые содержат омега-3 и омега-6. Поэтому давайте минимизировать вред", – говорит Лора Филиппова.

На каком масле жарить нельзя?

На льняном, кукурузном, подсолнечном и масле виноградных косточек лучше не жарить.

На каком масле жарить лучше всего?

Реклама

Еще варианты – твердые насыщенные жиры:

Насыщенные жиры образуют намного меньше канцерогенов. Но помним, что насыщенные жиры в большом количестве не полезны. Не злоупотребляйте!

Чтобы минимизировать вред от масла во время жарки⠀

Что может нейтрализовать жир?

Маринованный имбирь и свежие овощи без заправки, листовые салаты и зелень, если есть их вместе с жаренными блюдами, помогают немного нейтрализовать жир.

Тут читайте о комбуче и о ее пользе и вреде для организма.

Новости на эту же тему:

5 рецептов тостов на завтрак, которые полезны и при этом вкусные Салат-метелка: рецепт для очищения кишечника и похудения 4 вида сыров: какие выбрать, чтобы не набрать лишний вес Чечевица: какая идеальна для гарниров, а какая для супов
оливковое масло правильное питание растительное масло

Реклама

Новости партнеров

Папарацци вновь засняли экс-невесту Кличко в неприглядном виде
Стало відомо, кого не торкнеться індексація пенсій
Ани Лорак шокировала гигантской грудью