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Выдра подружилась с котом и стала звездой интернета: фото и видео

21 января, 12:57

Владимир Грисюк

У животных даже появилась своя страничка в Instagram

Выдра по имени Сакура неожиданно подружилась с котенком Мочи и прославилась в Сети. У животных даже появилась своя страничка в Instagram, где уже более 46 тысяч подписчиков. Аккаунт ведет их хозяин – японец Мако.

Фото: Instagram | Kawauso Sakura

Такие разные пушистики стали очень близкими. Они вместе отдыхают, играют и, конечно же, больше всего спят.

Фото: Instagram | Kawauso Sakura

Популярным стал и YouTube-канал Сакуры и Мочи под названием ma ko. Владелец животных публикует забавные видео о будничной жизни своих любимцев.

Фото: Instagram | Kawauso Sakura

Эти короткие ролики собирают миллионы просмотров. Например, последнее популярное видео этой парочки, где они спят вместе, набрало восемь миллионов просмотров.

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Напомним, сотрудники заповедника Cornish Seal Sanctuary в графстве Корнуолл (Великобритания) с помощью интернета нашла вторую половинку для выдры Харриса.

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Кроме этого, мы писали, как в Сингапуре выдры прогнали крокодила и попали на видео.

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Источник: Сегодня

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