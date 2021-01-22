Вырезал на коже свои инициалы: бывшая Арми Хаммера шокировала выходкой актера

Недавно мы писали, что Арми Хаммер извинился перед Мисс Каймановы острова, которую случайно вовлек в секс-скандал. Но теперь СМИ пишут, что бывшая девушка актера поделилась шокирующими подробностями об их отношениях с Арми.
Так, 22-летняя модель по имени Пейдж заявила, что 34-летний Арми Хаммер вырезал букву "А" на ее лобке и хвастался этим своим друзьям, пишет The Sun.
"Это все еще можно увидеть. Это было чрезвычайно болезненно... Он сказал мне, что хвастался этим перед своими друзьями", – сказала она изданию.
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По словам девушки, они с Арми встречались с августа по декабрь прошлого года.
Пейдж утверждает, что Арми был "на 100 процентов серьезен" в отношении того, чтобы заставить ее удалить нижние ребра, чтобы он "съел их". Модель посмеялась над этим, но почувствовала "беспокойство и смущение".
Он постоянно говорил мне о том, что я могла бы удалить нижние ребра, чтобы он мог закоптить их, приготовить и съесть. Он повторял: "Тебе они не нужны", – цитирует модель издание.
Пейдж также добавила, что сначала Арми "был очаровательным", а после манипулировал ею. Но самое страшное, по словам девушки, что при всем этом этом актер ей нравился.
Ранее мы писали, что в Сети обнаружили фото из секретного аккаунта Арми Хаммера в Instagram.