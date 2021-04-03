Вышел первый трейлер сиквела Космического джема: видео

Это новый взгляд на картину 1996 года

Студия Warner Bros. наконец показала первый трейлер нового "Космического джема". Это сиквел легендарного фильма 1996 года.

Тогда главную роль в картине сыграл баскетболист Майкл Джордан. В новом же кино мы увидим звезду "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса.

Но прежде чем увидеть трейлер, посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором рассказывают главное о локдауне:

По сюжету, сын главного героя попадает в фантастический мир и застревает там. Чтобы спасти ребенка, спортсмен должен победить космических злодеев в ходе баскетбольного матча.

Все бы ничего, но в его команде одни мультяшки из Looney Tunes: Багз Банни, Даффи Дак и другие.

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А так выглядел оригинальный "Космический джем":

Фильм "Космический джем: Новое поколение" режиссера Теренса Ренса выйдет на экраны 15 июля.

Ранее мы смотрели уморительный трейлер пятого сезона "Рика и Морти".