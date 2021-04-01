Вышел трейлер "Мої думки тихі 2". Настолько крутой, что в Сети надеются, что это не шутка (видео)

Хитовая комедия "Мої думки тихі" с Андреем Лидаговский и Ирмой Витовской не просто стала лучшим фильмом 2020 года, но и первым по-настоящему смешным современным украинском фильмом. К 1 апреля создатели картины неожиданно решили выпустить трейлер продолжения, о котором зрители даже не догадывались. И вторая часть фильма действительно будет!

В трехминутном трейлере, опубликованном на YouTube, мы видим продолжение отношений полюбившихся нам Вадима и его мамы. Только теперь у Вадима есть девушка и они планируют сыграть свадьбу. Внезапно из Бельгии в Киев приезжает мама Вадима, чтобы полечить зубы. Со всеми добрыми намерениями она вмешивается в отношения пары, не отпуская сына во взрослую жизнь.

"Мої думки тихі 2" / Фото: Скриншот из YouTube

Андрей Лидаговский и Ирма Витовская вернулись к своим ролям, а к ним присоединились Каролина Мруга, которая играет невесту главного героя, а также победительница "Танців з зірками" Ксения Мишина, которая появляется в одном из эпизодов фильма.

Ксения Мишина в "Мої думки тихі 2" / Фото: Скриншот из YouTube

"Первая часть буквально провоцировала нас на продолжение этой истории. Мы сознательно не делали клиффхэнгер, но понимали, что история может получить естественное продолжение. Наш фильм называли "первой смешной украинский комедией, а сейчас мы хотим снять первый хороший украинский сиквел", – прокомментировал продолжение режиссер Антонио Лукич.

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"Мої думки тихі 2" / Фото: Скриншот из YouTube

Зрители бурно отреагировали на выход трейлера:

"Пусть это будет только не первоапрельская шутка, я очень прошу, это же шедевр".

"Молодцы! Первый раз смеялся вслух с трейлера".

"Молю, чтобы это была не первоапрельская шутка!"

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

​Смотрите трейлер "Мої думки тихі 2":

Напомним, что по сюжету в первой части фильма фрилансер Вадим Ротт соглашается на запись звуков животных из Закарпатья. Он отправляется на воплощение своей новой мечты вместе с мамой, которая усложняет это путешествие своей гиперопекой. В путешествии за главным трофеем – звуками раховского крижня – семье приходится пройти через несколько истерик и найти взаимопонимание. "Мої думки тихі" можно посмотреть онлайн на OLL.TV.

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