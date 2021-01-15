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Вышла главная международная сенсация украинского кино (видео)

15 января, 16:52

Дарина Алексеева

"Раскрашенную птицу", которая завоевала любовь зрителей по всему миру, увидят и украинцы

С 15 января долгожданный фильм "Раскрашенная птица", который номинировали на европейский "Оскар", доступен к просмотру на OLL.TV. В главных ролях захватывающей исторической драмы – звезды фильмов Квентина Тарантино, Ларса фон Триера и Мартина Скорсезе. Отметим, что фильм действительно тяжелый, но обязательный к просмотру.

О чем фильм "Раскрашенная птица"?

Сюжет разворачивается во времена Второй мировой войны. Стремясь защитить своего ребенка от холокоста, родители отправляют сына к родственникам в село в Восточной Европе. Но тетя мальчика внезапно умирает, и ребенок вынужден отправиться на поиски своего счастья через дикий и враждебный мир, полный жестокости и предрассудков. Ему предстоит борьба за выживание, за свою душу и будущее. В основу фильма лег одноименный роман писателя Ежи Косинского.

Кадр из фильма "Раскрашенная птица" / Фото: facebook.com/uafilmacademy

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