Официально: HBO снимет продолжение сериала "Секса в большом городе", но без одной подруги

Готовится перезапуск культового сериала "Секс в большом городе", звездный актер которого стал отцом во второй раз. И теперь это уже не просто слухи, а официальное подтверждение. Исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео-анонс.

Известно, что в новом мини-сериале снимутся все актрисы, сыгравшие главные роли, за исключением Ким Кэттролл, которую мы помним как Саманту Джонс.

К своим ролям вернутся Синтия Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк). Однако актриса Ким Кэттролл, которая сыграла уверенную и сексуальную героиню Саманту Джонс, не раз заявляла в интервью, что не хочет возвращаться в проект, поэтому не появится в сиквеле.

Саманта Джонс не появится в возможном перезапуске "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

"Секс в большом городе", состоящий из шести сезонов, выходил на экраны с 1998 по 2004 год. Затем вышло два полнометражных фильма, а в 2013 году – приквел "Дневники Кэрри", который рассказал о жизни молодой Кэрри Брэдшоу.

Напомним, что прошедшей весной был представлен актерский состав перезапуска "Сплетницы".