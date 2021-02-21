WhatsApp ограничит работу аккаунтов: что запретят

WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности. Теперь пользователи, которые не примут условия компании, будут ограничены в пользовании мессенджером.

Об этом сообщается на сайте технической поддержки.

Речь идет о пользователях, которые откажутся принимать новые правила конфиденциальности до 15 мая. После этого срока сервис частично ограничит функциональность приложения.

В частности, нельзя будет читать и отправлять сообщения, при этом звонки и уведомления останутся доступными.

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"Вы можете принять изменения после 15 мая. Относительно вашего аккаунта начнет действовать политика работы с неактивными пользователями. До 15 мая вы сможете экспортировать историю своих чатов на платформах Android и iPhone, а также загрузить отчет о своем аккаунте", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее WhatsApp обязал своих пользователей делиться личными данными. Теперь Facebook, а также его родственные компании смогут получить данные о номере телефона, фото и имя профиля, сведения о транзакциях, номерах, сохраненных в телефонных книжках, информацию о мобильных устройствах пользователей WhatsApp и даже их IP-адреса (соответственно, и потенциальное местонахождение).

При этом в компании подчеркнули, что Facebook не будет иметь доступа к перепискам и спискам контактов пользователей WhatsApp.