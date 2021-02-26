"Я наелась этого опыта": Наталья Холоденко впервые рассказала о своей тайной профессии

Экс-участница шоу "Маска" также призналась, что было самым сложным для нее на проекте

В прошлую субботу мы узнали, что в костюме Козы на шоу "Маска" пряталась Наталья Холоденко. В эксклюзивном интервью для программы "Зірковий шлях" она рассказала, что было самым сложным во время участия в шоу, а также о том, кем работала до того, как стала известным психологом.

Наталья Холоденко говорит, что сначала без энтузиазма отнеслась к образу Козы, и вот почему. "Почему коза? Это какое-то раздражающее слово. Мне казалось, что потом будут дразнить козой. А сейчас мне даже это нравится. Меня даже недавно обозвали "козой". Я думаю да, так и есть", – признается она.

Наталья Холоденко на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Но воспринять свой образ – полдела. Значительно сложнее с ним подружиться. У звездного психолога аллергия на мех. А им обшит почти весь костюм Козы.

"Мне постоянно попадал этот мех, он все равно внутрь заходил, в глаза, в рот, ну то есть, это было испытание еще то, я вам честно скажу", – вспоминает Холоденко.

Коза на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Реклама

Ей также трудно было привыкнуть к габаритам Козы. Несмотря на то, что костюм изготовлен из современных материалов, его вес был ощутим. Особенно массивная – голова, которую Наталья должна была носить на своих женских плечах.

А когда на шоу "Маска" Коза поделилась со звездными детективами подсказкой о себе, она только больше запутала их. Прозвучало слово тамада, которое вызвало недоумение у всех экспертов проекта.

Читайте также: Шоу "Маска" осуществило детскую мечту Владимира Остапчука

В программе "Зірковий шлях" Наталья Холоденко рассказала, что она действительно подрабатывала тамадой.

"Когда училась в аспирантуре, я работала тамадой. Это такие голодные времена. Но это действительно большой фрагмент моей жизни, о котором я публично никогда не говорила", – признается психолог.

Но возвращаться к роли тамады Холоденко не собирается: "Я думаю, что наелась достаточно этого опыта".

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы писали, что участница "Маски" заставила плакать Андрея Данилко.