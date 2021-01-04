"Я намерен разобраться в этом деле": Александр Вонг отреагировал на обвинения в домогательствах

Американский дизайнер и бывший креативный директор французского модного дома Balenciaga Александр Вонг дал комментарий относительно обвинений в сексуальных домогательствах.

Неделю назад появились слухи, что Вонг склонял к сексу моделей, угрожая распространением их обнаженных фото, и подсыпая им в напитки наркотики.

37-летний Вонг утверждает, что подвергся "необоснованным обвинениям", пишет Page Six.

Дизайнер Александр Вонг / Фото: Getty Images

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"В течение последних нескольких дней в мой адрес поступали необоснованные и гротескно ложные обвинения. Которые, к тому же, неправомерно преувеличили Instagram-аккаунты, печально известные размещением клеветнических материалов из нераскрытых или анонимных источников без доказательств и проверки фактов", — говорится в заявлении дизайнера.

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Александр Вонг добавил, что намерен разобраться в ситуации и привлечь к ответственности тех, кто создает и распространяет подобные обвинения в Сети.

Напомним, что ранее звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн обвинила известного голливудского режиссера в домогательствах.