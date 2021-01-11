Пришлось несколько раз сдавать анализы: молодая жена Павлика о своей реакции на беременность

Вчера жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о пополнении в семье. Теперь супруга артиста планирует делиться подробностями своей беременности в Instagram. Екатерина уже начала отвечать на популярные вопросы своих подписчиков
Жена Павлика рассказала, что они с певцом планировали ребенка. Пара уже знает пол будущего малыша, но пока не говорит кто. Екатерина отметила, что чуть позже поделится кадрами с гендерной вечеринки.
Супруга Павлика призналась, что не сразу поверила в беременность.
"Когда тест показал две полоски – я не верила. Я сделала три раза тест, всё равно не верила. Я сдала ХГЧ, всё равно не верила. Сдала в динамике через два дня – только тогда поверила", – рассказала Екатерина.
Также жена артиста предпочла пока не говорить на каком сроке она находится.
Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае прошлого года.
Ранее сын Виктора Павлика рассказал, что думает о молодой жене отца.
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