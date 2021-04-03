Я выучил украинский язык, чтобы вас запутать: Лягушонок снял маску

Мы просто в шоке!

Полуфинал шоу "Маска" на телеканале "Украина" впечатляет! За шаг до финала, в одиннадцатом выпуске рассекретили уже две звезды. И это еще не все.

Если вы пропустили, то первым в новом выпуске гипершоу выступил новый персонаж, которого мы еще не видели – Мохито. Какая это была знаменитость, узнайте здесь.

Следующим рассекретить себя пришлось Лягушонку. Этот герой самого популярного в Украине шоу несколько выпусков давал подсказки звездным детектива, но его все равно никто не отгадал.

Лягушонок / Фото: телеканал "Украина"

Во время первого голосования между Лягушонком и Носорогом выбрали последнего, так что Лягушонку пришлось рассекретить себя. Мы в шоке, потому что им оказался белорусский актер Евгений Сморигин!

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Евгений Сморигин на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

"Я выучил украинский язык, чтобы вас запутать!" – заявил Сморигин со сцены гипершоу и сорвал бурю оваций в студии. Тем временем DZIDZIO пообещал актеру снять его в своем новом клипе.

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 27.03.21 составила 25,12%, рейтинг – 9,01%, доля в момент снятия маски – 33,67%**. Охват за 10 выпусков 13 010 688 зрителей***.

Смотрите финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" 10 апреля, в 21:00, на телеканале "Украина".

* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).

** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 27.03.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.

*** Охват за 10 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина.