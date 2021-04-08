Яблочное пюре: рассказываем, почему это очень полезно, а не только вкусно

Яблочное пюре – это не только про детей. Будем честны, иногда его хочется не только маленьким. И очень хорошо, что хочется, а еще лучше, если оно присутствует на вашем столе. И если обычные фрукты нужно есть с осторожностью, то с яблочным пюре все проще. Диетолог Валентина Яковлева рассказала, чем полезно для нас яблочное пюре. Его, кстати, можно использовать для выпечки. Если у вас есть желание поделится рецептами, принимайте участие в нашем конкурсе.

Почему яблочное пюре полезно?

Яблочное пюре / Фото: freepik.com

Это прекрасный продукт для нашего кишечника! Поскольку в кишечнике сосредоточена большая часть иммунной системы, то важно на него обратить внимание, особенно когда мы имеем дело с хроническими заболеваниями и воспалениями. Нас атакуют различные вещества: непереваренные белки, токсины (например, пестициды), тяжелые металлы и т.д.

Они повреждают чувствительную оболочку кишечника и нарушают баланс "условно" полезных бактерий и патогенов. Со временем организм может начать реагировать даже на самые здоровые продукты воспалительной реакцией.

Почему полезно именно пюре из яблок?



Когда яблоки полностью приготовлены, вы можете видеть, что кожица начинает блестеть. Это означает, что пектин (особый тип клетчатки) изнутри яблока доступен на поверхности.

Этот пектин – легкодоступное топливо, которое клетки кишечника могут мгновенно использовать для лечения и регенерации. Пектин также прекрасно питает вашу микрофлору.

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И тогда положительные бактерии будут расти в популяции и побеждать вредных патогенов и паразитов, которые возможно, процветали и вызывали неприятные симптомы. Когда они "едят" пектин, то производят SCFA (жирные кислоты с короткой цепью), которые полезны для слизистой оболочки толстой кишки. Эти кислоты также способствуют росту эпителиальных клеток в кишечнике, тем самым уменьшая его проницаемость.

Пектин также связывается с тяжелыми металлами и выводит их из организма, что в первую очередь сказывается на вашем здоровье!

Сколько можно есть пюре в день?

Немного. Пюре из 2-3 яблок будет достаточно.

Как приготовить яблочное пюре?

Яблоки помыть, разрезать на половинки и убрать сердцевину. Выложить на противень и поставить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Запеченным яблокам дать остыть и измельчить блендером. Можно добавить банан или апельсин по вкусу.

Яблочный зефир: рецепт

Фото: instagram.com/zefir_vay/

Ингредиенты

250 г – яблочного пюре

100 г – сахара

1 шт. – яичный белок

Для сиропа

250 г – сахара

120 г – воды

10 г – агар-агар

Способ приготовления

Яблоки разрезать напополам, убрать сердцевину и запечь в духовке 40 минут при температуре 180 градусов. Очистить от кожуры, пробить блендером в пюре или протереть через сито. Добавить сахар и белок. Взбить миксером 3-5 минут, пока масса не побелеет и не загустеет. Для сиропа соединить сахар, воду и агар-агар. Поставить медленный огонь. Варить, пока сироп не начнет стекать с ложки очень медленно. Тонкой струйкой влить сироп к основной массе. Взбить до плотной, белой, глянцевой консистенции. При помощи кондитерского мешка и насадок, отсадить зефир. Зефир должен подсохнуть 6-10 часов при комнатной температуре. Затем соединить половинки.

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