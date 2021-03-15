Действительно ли яблоки – это суперфуд, или все-таки их польза преувеличена

Это далеко не супрефуд, но 2 яблока в день можно

Для многих яблоки – это самый полезный зимне-весенний фрукт. Их у нас богатый выбор и цены на на них сравнительно доступны. Многие считают, что в яблоках полезно все: от кожуры до косточек. Но самый главный "яблочный козырь" – это железо. А вот действительно ли яблоки – это суперфуд, на ряду с другими традиционными, или все-таки их польза преувеличена – помогла разобраться диетолог Светлана Фус.

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Фото: Светлана Фус, диетолог

Почему мы любим яблоки?

"Для большинства из нас яблоки – основной фруктовый компонент питания в течение осенне-зимних-весенних месяцев. Мы ценим их за богатство вкусов, ароматов и доступность. ⁣⁣Многие врачи поощряют регулярно употреблять два яблока в день: утром – для красоты, вечером – для здоровья.⁣⁣ Но не смотря на то, что яблоки далеко не суперфуд, все же целебных свойств в них много", – говорит Светлана Фус.⠀⁣⁣⠀

Для чего нужно есть яблоки?⁣⁣⠀⁣⁣⠀

/ Фото: Depositphotos

Блюда из яблок улучшают работу пищеварительной системы, помогают при запорах. Благодаря пищевым волокнам яблок поддерживается состояние микрофлоры. Благодаря низкой калорийности (всего 47-52 ккал на 100 г), наличию высокого содержания клетчатки – "метлы" для организма и детоксикантов – пектинов, органических кислот, яблоки помогают стать стройнее и красивее. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Интересный факт: в яблоках практически не бывает токсичных металлов.⁣⁣ Однако пользу яблок, несколько переоценивают.

Почему яблоки – это не суперфуд?⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Начнем с витаминов. Яблоки содержат их мало. Например, аскорбиновой кислоты в 100 г – 4,6-10 мг, в зависимости от сорта и срока хранения, тогда как в цитрусовых до 60 мг, при суточной потребности – 80-100 мг. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Тем, кто захочет с помощью яблок пополнить суточную норму витамина С, придется потребить 1-1,5 килограмма яблок. ⁣⠀

Эмаль зубов и кишечник за это вам спасибо не скажут.

Яблоки также не лидеры по содержанию каротина, фолиевой кислоты и других витаминов. Поэтому, чтобы обеспечить необходимое их количество, нужно есть не только яблоки, но и все остальные группы продуктов – злаки, крупы, мясо, рыбу, молочку и другие. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Яблоки и железо в них

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Ошибочно полагать, что яблоки богаты железом. Они не станут основой питания при низком гемоглобине. Сравним: 100 граммов яблок содержат до 0,12 мг железа, а такое же количество персиков или бананов – до 0,3 мг, в свекле и тыкве по 0,8 мг, а в брокколи – 0,7 мг железа при суточной потребности взрослого человека в 12-17 мг.

Кроме этого, из растительной пищи железо усваивается гораздо хуже (всего 3-5%), тогда как из животной на 25-35%.⁣⁣⠀

Когда можно есть яблоки?⁣⁣⠀

Как и все другие фрукты – в первой половине дня, до 16:00 и не больше 350 граммов. И не сразу всю порцию, а разделить на два приема пищи.

Кому нужно быть осторожным с яблоками?

С осторожностью добавлять в рацион или добавлять в запеченном виде следует при нарушениях ЖКТ (колит, гастрит, язвенные болезни).

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