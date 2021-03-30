Как приготовить экзотический омурайсу: пошаговый рецепт омлета по-японски

Это блюдо укоренилось в Японии в 19 веке, а готовят омлет в знак признательности

Похоже, что в каждой стране мира есть свой особенный омлет. Мы рассказывали о корейском герандчиме, теперь пришло время научиться готовить омлет по-японски. Там он называется омурайсу. Для того, чтобы приготовить его, а, вернее, сформировать, нужна некоторая сноровка. И да, он обязательно подается с соусом и рисом с курицей внутри. Узнаем, что нужно, чтобы приготовить омлет по-японски на украинской кухне. И начнем с особенностей этого блюда.

Омурайсу – симбиоз западной и японской кухонь

Фото: Японский омлет омурайсу / Фото: Инстаграм

Потому что блюда из яиц (омлет) были завезены в Японию в 19-м веке. Японцам это дело понравилось и они решили привнести в него свои особенности. То есть обязательно готовить омлет с рисом, а к соусу добавлять свой любимый соевый. То есть для омурайсу нужен не просто кетчуп, а особый соус. Это и есть вторая особенность блюда.

Соус для омурайсу – рецепт

Пожалуй, правильней начинать готовить этот омлет с приготовления соуса. Для него нужно взять:

Говяжий бульон – 1 стакан

Коричневый сахар – щепотка

Кетчуп – 3 ст. л.

Соевый соус – 3 ст. л.

Смешайте все эти ингредиенты до растворения сахара, поставьте на медленный огонь и проварите несколько минут. Соус готов. Перед подачей его нужно будет немного подогреть. Именно этот соус очень хорошо подчеркивает не только вкус жаренных яиц, но и начинку омурайсу. Для нее нужен рис и курица.

Реклама

Как приготовить начинку для омурайсу

Фото: японский омлет омурайсу

Прежде всего взять качественный рис, эксперты советует жасминовый. И остальные ингредиенты:

Жасминовый рис (сваренный) – 350 г

Репчатый лук – 60 г⠀

Зеленый горошек – 30 г

Курицу – 150 г

Кетчуп – 3 ст. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

На растительном масле обжарить измельченный лук до прозрачности, добавить мелко нарезанную курицу, посолить и жарить несколько минут, до готовности курицы. Добавить рис, хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Добавить горошек, кетчуп и соевый соус, перемешать и снять с огня. Теперь настало время для яиц и формирования омурайсу.

Тонкости приготовления омурайсу⠀

Как уже сказано выше, для омлета по-японски нужна сноровка, нужно немного приловчиться:

Итак, взбейте 4 яйца со столовой ложкой сливок и щепоткой соли. Затем нужно вылить яйца на разогретый вок или глубокую сковородку. Пока яйца не схватились, помешать их лопаткой или палочками, как это делают в Японии, чтобы придать омлету воздушную текстуру.⠀⠀⠀ Когда увидите, что внизу омлет уже приготовился, а на поверхности еще остается сыроватым, нужно выключить огонь и выложить на омлет половину жареного риса. Сложить края омлета на рис, заворачивая начинку в омлет. Идеально, если омлет будет обволакивать начинку полностью. Аккуратно переложить омлет с рисом на тарелку, перевернув сковороду. Подавать с соусом, по желанию можно украсить зеленью.

Здесь найдете рецепт популярного французского омлета Пуляр. ⠀⠀