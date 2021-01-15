Яркая картинка у попугаев и почти слепые пауки. Как видят мир разные животные (фото)

Вы когда-нибудь задумывались, как домашние животные видят окружающий мир? Чтобы ответить на этот вопрос, эксперты из Home Advisor специально создали проект на основе научных исследований.

Итак, если бы животные вдруг оказались в одной комнате, как выяснилось, они увидели б совершенно разные "картинки".

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Например, собаки в отличии от попугаев видят очень мало цветов, а паукам вообще сложно что-нибудь заметить вокруг себя. Но самое интересное, безусловно, увидеть мир глазами рыбки в аквариуме, хамелеона и змеи.

Как видит мир человек

А так видит собака

Человеческое зрение

А так видят кошки

Человеческое зрение

Так видят золотые рыбки

Человеческое зрение

Зрение змеи

Человеческое зрение

Зрение паука

Человеческое зрение

А так видят попугаи

Человеческое зрение

Так видят хамелеоны

План помещения

Напомним, ранее назвали победителей премии комедийной фотографии дикой природы The Comedy Wildlife Photography Awards. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle также уже опубликовали замечательную подборку самых забавных фотографий животных.