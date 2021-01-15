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Яркая картинка у попугаев и почти слепые пауки. Как видят мир разные животные (фото)

15 января, 14:25

Владимир Грисюк

Попробуйте увидеть мир глазами рыбки в аквариуме, хамелеона и змеи

Вы когда-нибудь задумывались, как домашние животные видят окружающий мир? Чтобы ответить на этот вопрос, эксперты из Home Advisor специально создали проект на основе научных исследований.

Итак, если бы животные вдруг оказались в одной комнате, как выяснилось, они увидели б совершенно разные "картинки".

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Например, собаки в отличии от попугаев видят очень мало цветов, а паукам вообще сложно что-нибудь заметить вокруг себя. Но самое интересное, безусловно, увидеть мир глазами рыбки в аквариуме, хамелеона и змеи.

Как видит мир человек

Фото: Home Advisor

А так видит собака

Фото: Home Advisor

Человеческое зрение

Фото: Home Advisor

А так видят кошки

Фото: Home Advisor

Человеческое зрение

Фото: Home Advisor

Так видят золотые рыбки

Фото: Home Advisor

Человеческое зрение

Фото: Home Advisor

Зрение змеи

Фото: Home Advisor

Человеческое зрение

Фото: Home Advisor

Зрение паука

Фото: Home Advisor

Человеческое зрение

Фото: Home Advisor

А так видят попугаи

Фото: Home Advisor

Человеческое зрение

Фото: Home Advisor

Так видят хамелеоны

Фото: Home Advisor

План помещения

Фото: Home Advisor

Напомним, ранее назвали победителей премии комедийной фотографии дикой природы The Comedy Wildlife Photography Awards. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle также уже опубликовали замечательную подборку самых забавных фотографий животных.

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Источники: Сегодня , homeadvisor.com

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