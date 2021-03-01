Яркие открытки с первым днем весны 2021: поздравления, стихи и картинки

Отправляйте в первый день весны открытки, картинки, смс и поздравления

Поздравляем с первым днем весны! Вот и закончилась морозная, хмурая, снежная и непростая зима. На пороге – 1 марта, теплое солнышко, пение птиц, букеты цветов, пробуждение природы и оптимистичное настроение. Примите наилучшие пожелания в этот радостный первый весенний день и не забудьте также поздравить своих близких, друзей, любимых и родных людей. А мы подготовили для вас искренние поздравления, добрые стихи, прикольные картинки, яркие и красочные открытки с первым днем весны.

С первым днем весны: открытки и поздравления / Фото: Pexels

Красивые поздравления с первым днем ​​весны в прозе

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С первым днем весны! Желаю улыбок, солнца, теплоты, ярких эмоций, позитивных мыслей, незабываемых моментов, головокружительных чувств. Пусть вместе с весенним лучиком в ваш дом устремится удача, богатство и успех. Пусть первые весенние дни принесут отличное настроение и положительный заряд на будущее.

Прикольные поздравления с первым днем ​​весны в стихах

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Уже под окнами коты

Орут ночами напролет,

Они орут до хрипоты:

"Весна идет! Весна идет!"



А воробьи в лучах тепла

Звонко чирикают с утра:

"Она пришла! Она пришла!"

Мне тоже прошептать пора,



Целуя и даря цветы,

И очень нежно обнимая:

"Тебя я с первым Днем весны,

Как кот-мурлыка, поздравляю"!

Открытки с первым днем ​​весны прикольные / Фото: bonnycards

Короткие смс с первым днем весны

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Любовь с весною к нам приходит

Переполняет нам сердца –

Ведь так устроено в природе,

И длится это без конца!

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Поздравления с первым днем ​​весны: картинки и пожелания / Фото: bonnycards

Чудесные пожелания в первый день весны-2021 в стихах

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Пусть земля пока что дремлет,

И о лете видит сны.

К нам приходит на планету

Первый яркий день весны.



С этим днем былые стужи

Все уходят в свой ларец,

Пусть народ еще простужен,

Но зиме пришел конец.



Будьте счастливы, здоровы,

По-весеннему нежны.

И, как водится весною,

Не на шутку влюблены.

Первый день весны: открытки с праздником / Фото: bonnycards

Радостные пожелания своими словами в первый день весны

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Наконец-то весна пришла! Желаю солнечной погоды не только на улице, но и в душе! Пусть весна озаряет ваш путь и радует теплыми деньками! Пусть у вас всегда присутствует оптимизм и не иссякают силы для новых свершений и ярких чувств!

С первым днем ​​весны: прикольные картинки и открытки / Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с первым днем весны в стихах

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Пришла весна, прощай, зима!

Пусть тает снег, холодный лед,

Ведь знаю я, что этот март

Тепла нам много принесет!



Пусть будет солнце, яркий свет,

Чтоб жизнь и пела, и цвела!

Весна, я шлю тебе привет,

Как хорошо, что ты пришла!

Красивые открытки: первый день весны / Фото: bonnycards

Короткое поздравление с первым весенним днем

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Да, этот день уже настал!

Его всю зиму ждем,

Пьянящий сердце карнавал –

С весенним первым днем!

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