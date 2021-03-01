Яркие открытки с первым днем весны 2021: поздравления, стихи и картинки

Поздравляем с первым днем весны! Вот и закончилась морозная, хмурая, снежная и непростая зима. На пороге – 1 марта, теплое солнышко, пение птиц, букеты цветов, пробуждение природы и оптимистичное настроение. Примите наилучшие пожелания в этот радостный первый весенний день и не забудьте также поздравить своих близких, друзей, любимых и родных людей. А мы подготовили для вас искренние поздравления, добрые стихи, прикольные картинки, яркие и красочные открытки с первым днем весны.
Красивые поздравления с первым днем весны в прозе
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С первым днем весны! Желаю улыбок, солнца, теплоты, ярких эмоций, позитивных мыслей, незабываемых моментов, головокружительных чувств. Пусть вместе с весенним лучиком в ваш дом устремится удача, богатство и успех. Пусть первые весенние дни принесут отличное настроение и положительный заряд на будущее.
Прикольные поздравления с первым днем весны в стихах
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Уже под окнами коты
Орут ночами напролет,
Они орут до хрипоты:
"Весна идет! Весна идет!"
А воробьи в лучах тепла
Звонко чирикают с утра:
"Она пришла! Она пришла!"
Мне тоже прошептать пора,
Целуя и даря цветы,
И очень нежно обнимая:
"Тебя я с первым Днем весны,
Как кот-мурлыка, поздравляю"!
Короткие смс с первым днем весны
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Любовь с весною к нам приходит
Переполняет нам сердца –
Ведь так устроено в природе,
И длится это без конца!
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Чудесные пожелания в первый день весны-2021 в стихах
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Пусть земля пока что дремлет,
И о лете видит сны.
К нам приходит на планету
Первый яркий день весны.
С этим днем былые стужи
Все уходят в свой ларец,
Пусть народ еще простужен,
Но зиме пришел конец.
Будьте счастливы, здоровы,
По-весеннему нежны.
И, как водится весною,
Не на шутку влюблены.
Радостные пожелания своими словами в первый день весны
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Наконец-то весна пришла! Желаю солнечной погоды не только на улице, но и в душе! Пусть весна озаряет ваш путь и радует теплыми деньками! Пусть у вас всегда присутствует оптимизм и не иссякают силы для новых свершений и ярких чувств!
Лучшие поздравления с первым днем весны в стихах
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Пришла весна, прощай, зима!
Пусть тает снег, холодный лед,
Ведь знаю я, что этот март
Тепла нам много принесет!
Пусть будет солнце, яркий свет,
Чтоб жизнь и пела, и цвела!
Весна, я шлю тебе привет,
Как хорошо, что ты пришла!
Короткое поздравление с первым весенним днем
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Да, этот день уже настал!
Его всю зиму ждем,
Пьянящий сердце карнавал –
С весенним первым днем!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.
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