YUNA-2021 перенесена из-за локдауна: новая дата

Новости о переносе премий, концертов в связи с вязи с эпидемиологической обстановкой уже стали привычны для нас. И в этот раз локдаун внес коррективы. Юбилейная десятая церемония награждения национальной музыкальной премии YUNA снова была перенесена. Организаторы назвали новую дату премию. Шоу, во время которого станут известны победители престижной музыкальной премии этого года, пройдет 20 апреля 2021 года традиционно в киевском Дворце "Украина".

Напомним, десятая церемония YUNA должна была состояться 30-31 марта. Однако, из-за эпидемиологической ситуации, организаторы вынуждены сделать шоу однодневным, чтобы церемония все-таки состоялась.

Шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности, которые будут актуальны на момент проведения мероприятия. Приобретенные ранее билеты остаются действительными на новую дату.

Хедлайнерами шоу-программы церемонии 2021 станут украинские артисты, часть из которых стала известна в марте. Это — The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, Артем Пивоваров, Alina Pash и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Других участников шоу оргкомитет объявит в ближайшее время.

The HARDKISS / Фото: пресс-служба Реклама

Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук проведет десятую музыкальную премию YUNA, а в части вечера его соведущей будет Маша Виноградова.

Также зрители смогут посмотреть прямую трансляцию премии на телеканале М1.

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