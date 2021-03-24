С грузинским акцентом: готовим пхали по рецепту шеф-повара Владимира Ярославского

Грузинская кухня стала для нас практически родной. Мы стали прекрасно разбираться в хинкали и хачапури, многие научились готовить чахохбили дома. Шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом традиционной грузинской закуски пхали. Ее он готовит из свеклы и шпината, она может разнообразить меню к Великому посту.
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Какие секреты есть в приготовлении пхали?
"Пхали – это грузинская закуска, которую готовят из различных овощей плюс орехи и специи. Из специй много используют пажитник, уцхо-сунели, но я не нашел хорошего на рынке и взял сванской соли – в ней есть вся смесь необходимых специй. Перед приготовлением я предварительно просушил орехи в течение 15 минут на 120 градусах и немного очистил. Кстати, орехи можно еще замачивать на ночь в холодной воде. И да простят меня все любители грузинской кухни, я решил не бланшировать шпинат для пхали. Сейчас лучше максимально сохранить свежесть зелени!", – говорит Владимир Ярославский.
Базовая заготовка для пхали
- 150 г орехов грецких
- 50 г чеснока конфи (или мякоть запеченного чеснока)
- 2 ч. л. сванской соли
- 1 ч. л. зиры
- 1 пучок кинзы
Способ приготовления
- Нужно все хорошо перебить блендером в пасту. Так получается базовая заготовка, которую можно добавлять к другим ингредиентам.
Пхали из свеклы
- 500 г запеченного свеклы
- 100 г ореховой смеси
Способ приготовления
- Все хорошо перебить блендером. При необходимости можно добавлять соль, черный перец, острый перец и лимонный сок. Вместо лимонного сока еще можно брать просто зерна граната.
- Сформировать шарики и подавать.
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Пхали из шпината
- 100 г листьев шпината
- 30 г листьев петрушки
- 10 г кинзы
- 40 г ореховой смеси
- 10 г орехов дополнительно
Способ приготовления
- Все снова хорошо измельчить на блендере.
- Сформировать шарики и подавать.
Совет: Владимир Ярославский советует не добавлять лимонный сок, чтобы не потемнела зелень. Вместо свеклы можно брать любой продукт – хоть морковь, хоть даже капусту отварную. Но в вареных овощах много влаги, поэтому лучше использовать запеченные.
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