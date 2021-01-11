За что можно сказать "спасибо" украинскому шоу-бизнесу? Мы разобрались

Сегодня мир отмечает Международный день "спасибо" – один из самых, если можно так сказать, вежливых праздников.

Сегодня.Lifestyle решили поразмышлять о том, за что украинцы (и не только) могут сказать спасибо украинскому шоу-бизнесу. Хм…Давайте посмотрим!

Верка Сердючка

Верка Сердючка – культовый персонаж в исполнении Андрея Данилко. Ее песни звучат на свадьбах, утренниках, празднованиях дней рождения и на многих других шумных вечеринках.

У самого яркого символа "Евровидения" есть песни на все случаи жизни. Спорим, вы недавно тоже включали "Новогоднюю"? А на свадьбе родственников или друзей вы разве не пели в караоке: "Даже если вам немного за 30…"?

Верка Сердючка представила мини-альбом Sexy / Фото: пресс-служба

Песня Остапчука

Украинский шоу-бизнес вдохновляет даже на…песни о нем. Вы же помните забавный трек шоумена Владимира Остапчука "Укршоубиз"? Там ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" с особой иронией вспоминает почти всех своих коллег.

Скандалы, интриги и расследования

Любой шоу-бизнес не был бы полноценным шоу-бизнесом без интриг и скандалов. Звезды привыкли к тому, что их личная жизнь становится публичной, их творчество нередко критикуют в обществе (про критику внешности мы вообще молчим).

Но когда все "белые и пушистые" – так ведь совсем неинтересно, правда? Одни из последних скандалов – разборки в семье телеведущего Андрея Джеджулы и обвинения Нади Дорофеевой в том, что ее песня – плагиат. Зато есть что обсудить за чашечкой чая!

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Надя Дорофеева

Джамала и Руслана

Джамала и Руслана – две яркие и талантливые украинские певицы, которые победили на "Евровидении" и подарили миру две абсолютно разные, но мощные композиции.

Руслана "взорвала" сцену конкурса своими "Дикими танцями" и привезла победу в 2004 году, а Джамала покорила конкурс своей проникновенной композицией "1944" в 2016-м и принесла Украине вторую победу на "Евровидении".

Джамала и Руслана / Фото: instagram.com/jamalajaaa, instagram.com/ruslana.lyzhychko

Олег Винник

Кто бы еще позаботился об украинских волчицах, как не Олег Винник? Артист надолго занял позицию секс-символа украинской эстрады, который разбил явно не одно сердце!

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Ранее мы рассказали, как научиться говорить "спасибо", даже когда не хочется.